Preventiva para el abusador Del Valle por deuda alimentaria

La Justicia resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Alberto Martín Del Valle, quien permanece privado de la libertad en el marco de la causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

La resolución amplió la imputación al considerar que el delito se encuentra agravado por el presunto ocultamiento malicioso de bienes del patrimonio para evitar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

De esta manera, Del Valle seguirá detenido mientras avanza el expediente. La decisión modifica su situación procesal, ya que hasta el momento se encontraba detenido sin que se hubiera dispuesto la prisión preventiva por esta causa.

El fallo también ordenó intimarlo a entregar dinero o bienes para embargo hasta cubrir 68,40 unidades tributarias, monto considerado suficiente para responder por las costas y gastos del juicio.

Otro punto de la resolución está relacionado con su lugar de alojamiento. El juez requirió a la defensa que informe si Del Valle mantiene su intención de ser trasladado a otra unidad penal, al considerar que el dictado de la preventiva elimina los obstáculos que habían sido planteados inicialmente por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Del Valle había sido detenido en agosto después de permanecer prófugo durante casi 15 años. Su nombre estaba vinculado además a una causa por abuso sexual, aunque la acción penal por ese hecho fue declarada prescripta, una resolución posteriormente cuestionada por la representación de la víctima.

Mientras se desarrolla esa discusión judicial, la causa por la deuda alimentaria es la que actualmente sostiene su privación de la libertad. La investigación también puso bajo análisis sus bienes y movimientos patrimoniales durante los años en los que permaneció prófugo.