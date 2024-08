El gran dilema de Radio Mitre: la sucesión de Lanata

Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire de LA BRÚJULA 24. Todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en “Hora Pico”.

La sucesión de Lanata

La realidad marca agenda: Jorge Lanata está internado desde el pasado 14 de junio y por lo que se supone, y esperamos siempre lo mejor para él, su recuperación será lenta.

En el mientras tanto, Jessica Rossi está al frente de “Lanata sin filtro” y el share del programa bajó sin su conductor y también al tener una hora menos y perder una columna fundamental y muy escuchada como fue la de Marina Calabró.

Por eso, las autoridades de Radio Mitre están evaluando “la sucesión de Lanata” que se produciría en el 2025.

Hasta hoy, la idea es que Bossi reme hasta fin de año y que la nueva figura conduzca la mañana de 10 a 13, aún si volviera lentamente Lanata. Todo por verse.

El primer nombre que entusiasmó fue el de Nelson Castro, conductor de “Telenoche” en el Grupo Clarín, pero figura de Radio Rivadavia.

Ante esta posibilidad, Rivadavia acelera los contratos 2025, porque no solo se habla de Nelson, sino también de Jonatan Viale y de Cristina Pérez, todos animadores de la misma señal radial que la empresa no quiere perder.

🔴 Información exclusiva: los posibles sucesores de Jorge Lanata en su programa de radio



Cc @Intrusos pic.twitter.com/xaAa55SpG6 — América TV (@AmericaTV) August 26, 2024

Mientras tanto, Eduardo Feinmann, conductor de la primera mañana de Mitre, brega por entregarle el dial en el pase a su amigo Pablo Rossi, quien no está haciendo radio por estos días.

Rossi se fue mal de Mitre, pero Feinmann insiste porque de ninguna manera quiere que Jonatan Viale, con quien está peleado, llegue a ese horario y lo obligue a compartir el pase con él.

Por otra parte, hay quienes apuestan a alguien más joven y quieren a Diego Leuco, figura hoy de Mitre, aunque el gran sucesor natural de Lanata, porque en su momento el periodista lo eligió para su equipo durante siete años; tiene el problema de su horario en Luzu, donde hace un éxito de 8 a 10, pero todo es negociable.

No falta mucho para que se destrabe esta sucesión de la que ahora estamos dando datos concretos y nombres posibles.

Fátima llora y Yuyito celebra en familia

Así lo contó Marcela Tauro en “Intrusos” en este lunes: viajando a Uruguay el jueves pasado para hacer su show del viernes en el Hotel Radisson de Montevideo, el presidente Milei habría llamado a Fátima Flórez y le habría pedido que deje de imitarlo sobre el escenario.

Fátima viajó a ese país junto a Marcelo Poiino y no la acompañó esta vez el productor Guillermo Marín, quien ya no seguiría junto a la imitadora que viajó a Estados Unidos para calentar la preventa de sus shows en Las Vegas, desde el próximo 12 de setiembre a las 20.30 en el Teatro Saxe, con entradas de $213 a $156 dólares.

Marcela Tauro contó también que en la última nota con Pablo Layus, Fátima se puso a llorar fuera de cámara cuando le preguntaron por la relación de Milei y Yuyito.

Fátima habló con PrimiciasYa y desmintió que Milei le haya pedido que deje de imitarlo y agregó que a él “le parece magistral” lo que hace.

Mientras Fátima volvía de Uruguay, su ex pareja, Javier Milei, se reunía el sábado con su novia, Yuyito González y la familia de ella, en un encuentro que la propia protagonista contó en su programa de Magazine.

“Estamos construyendo una relación sana, inteligente, y hay una onda expansiva alrededor que tenés que ver cómo la manejás” contó Yuyito, “estuvimos varias horas y comimos rico, tranqui, sencillo, fue lindo, fue ameno, como cualquier reunión familiar, presentar a mi novio a mis hijos, Stéfano ya se conocía, las chicas no, mi yerno no y mi nieto no, fue hermoso”.

NIco y Flor, acusaciones mutuas y terribles chats

Ante las acusaciones de infidelidad en su relación con Flor Regidor, Nicolás Grossman decidió publicar chats para demostrar que la relación con la ex jugadora de “Gran Hermano” estaba terminada antes de su reencuentro en Uruguay, cuando el jueves pasado él habría estado con Lucía “Luchi” Maidana en el hotel de ese país.

Nico y Flor de GH ventilando en Instagram 👇🏻 pic.twitter.com/cyFB9xxQMQ — Pampito (@PampitoOk) August 26, 2024

Flor Regidor, a su vez, se mostró indignada y dolorida por la publicación de estos chats y dijo que todo del lado de Nico “fue una mentira”.

“No solo una mentira, sino una falta de respeto”, escribió Flor en su descargo ante la publicación de Nico y agregó “tuve que soportar que se rieran de mí, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que estábamos todos cenando”.

“Yo siempre pedí sinceridad y di lugar a que me fuera sincero” sumó Flor y dijo que tomó su perdón, pero no puede continuar en una relación donde la confianza está perdida.

