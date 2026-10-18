Federal A: Olimpo va por la épica en Formosa y Villa Mitre avanzar en la Reválida

El Torneo Federal A tendrá este domingo una jornada decisiva para los equipos bahienses, con Olimpo y Villa Mitre afrontando dos compromisos fundamentales en su camino hacia el ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro se jugará su clasificación a la final por el primer ascenso cuando visite a San Martín de Formosa, desde las 15:30, con arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero, de Totoras.

El equipo bahiense llega después del empate 1 a 1 en el Roberto Carminatti, donde Lautaro Ceratto adelantó a los formoseños a los 22 minutos del primer tiempo y Braian Guille estableció la igualdad a los 4 del complemento.

Con la serie completamente abierta, Olimpo buscará conseguir en Formosa el resultado que le permita meterse en la definición por el primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino.

Días atrás en La Brújula 24, el ex entrenador, Caruso Lombardi le pidió a Dagna "que se mueva" para que "no lo acuesten" el domingo.

Los convocados para el partido.

La otra semifinal también se disputará desde las 15:30, con Alvarado de Mar del Plata recibiendo a Cipolletti, que llega con ventaja tras ganar 1 a 0 en la ida. El árbitro será Gustavo Federico Benítez.

Villa Mitre busca seguir en carrera

Por su parte, Villa Mitre recibirá a Costa Brava de General Pico desde las 16, en El Fortín, por el encuentro de vuelta de la primera etapa de la Reválida.

El partido será dirigido por Luis Damián Martínez, de San Rafael, acompañado por Fernando Muñoz, Jorge Rodrigo Cabrera Magallanes y Rodrigo Ariel Jara.

El tricolor intentará aprovechar la localía para superar esta instancia y mantener sus posibilidades de luchar por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

La programación de la Reválida continuará con los encuentros 9 de Julio de Rafaela-Gimnasia de Concepción del Uruguay (16), Douglas Haig-El Linqueño (16), Argentino de Pascanas-San Martín de Mendoza (16:15) y Sarmiento de Santiago del Estero-Sportivo Belgrano (18:30).

En el cruce entre Douglas Haig y El Linqueño, el árbitro principal será el bahiense Fernando Omar Marcos, acompañado por Emiliano Bustos, de Río Colorado, Felipe Zonco, de Coronel Dorrego, y Bruno Cejas, de Rosario.