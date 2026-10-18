Deportes
Federal A: Olimpo va por la épica en Formosa y Villa Mitre avanzar en la Reválida
El aurinegro visitará a San Martín desde las 15:30, tras el empate de la ida, mientras que el tricolor recibirá a Costa Brava a las 16.
El Torneo Federal A tendrá este domingo una jornada decisiva para los equipos bahienses, con Olimpo y Villa Mitre afrontando dos compromisos fundamentales en su camino hacia el ascenso a la Primera Nacional.
El aurinegro se jugará su clasificación a la final por el primer ascenso cuando visite a San Martín de Formosa, desde las 15:30, con arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero, de Totoras.
El equipo bahiense llega después del empate 1 a 1 en el Roberto Carminatti, donde Lautaro Ceratto adelantó a los formoseños a los 22 minutos del primer tiempo y Braian Guille estableció la igualdad a los 4 del complemento.
Con la serie completamente abierta, Olimpo buscará conseguir en Formosa el resultado que le permita meterse en la definición por el primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino.
Días atrás en La Brújula 24, el ex entrenador, Caruso Lombardi le pidió a Dagna "que se mueva" para que "no lo acuesten" el domingo.
La otra semifinal también se disputará desde las 15:30, con Alvarado de Mar del Plata recibiendo a Cipolletti, que llega con ventaja tras ganar 1 a 0 en la ida. El árbitro será Gustavo Federico Benítez.
Villa Mitre busca seguir en carrera
Por su parte, Villa Mitre recibirá a Costa Brava de General Pico desde las 16, en El Fortín, por el encuentro de vuelta de la primera etapa de la Reválida.
El partido será dirigido por Luis Damián Martínez, de San Rafael, acompañado por Fernando Muñoz, Jorge Rodrigo Cabrera Magallanes y Rodrigo Ariel Jara.
El tricolor intentará aprovechar la localía para superar esta instancia y mantener sus posibilidades de luchar por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
La programación de la Reválida continuará con los encuentros 9 de Julio de Rafaela-Gimnasia de Concepción del Uruguay (16), Douglas Haig-El Linqueño (16), Argentino de Pascanas-San Martín de Mendoza (16:15) y Sarmiento de Santiago del Estero-Sportivo Belgrano (18:30).
En el cruce entre Douglas Haig y El Linqueño, el árbitro principal será el bahiense Fernando Omar Marcos, acompañado por Emiliano Bustos, de Río Colorado, Felipe Zonco, de Coronel Dorrego, y Bruno Cejas, de Rosario.
Esperaba un hijo y le dijeron que eran tres: la historia de Cecilia, la mamá de los primeros trillizos varones de Bahía
Federal A: Olimpo va por la épica en Formosa y Villa Mitre avanzar en la Reválida
Regional Amateur: Huracán busca sellar su clasificación
Liga del Sur: Sporting-Libertad, el único duelo del día con mucho en juego
Domingo caliente: clásico de Avellaneda y River visita a Belgrano
Más Leídas
-
Noticias A24 horas ago
Detienen a dos hombres por el robo a una joyería: entraron por el techo e hicieron un boquete
-
Noticias B24 horas ago
Dejó el auto estacionado dos horas y le robaron plata, una guitarra y medicamentos
-
Noticias A23 horas ago
Buscan intensamente al "cowboy" de Villa Nocito
-
Noticias A20 horas ago
"No es una mala persona", dijo el hermano del hombre que mató a un presunto ladrón
-
Deportes22 horas ago
Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras un golpe
-
La región20 horas ago
Una mujer recibió un disparo durante una pelea entre dos hombres en Tres Arroyos
-
Deportes14 horas ago
Lesión del "Dibu" Martínez: sufrió una fractura de maxilar y deberá ser operado
-
Destacada C12 horas ago
Atacó a su pareja porque le revisó el celular: la golpeó con una silla y amenazó con incendiar la casa