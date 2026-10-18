BYD llega a Bahía Blanca junto a Hu Motors y fortalece su presencia en el sur bonaerense

Contenido patrocinado. BYD, compañía global de tecnología y líder mundial en vehículos de nuevas energías, llega a Bahía Blanca junto a Hu Motors, concesionario oficial perteneciente a Grupo GRP. Como primer punto de contacto con el público, la marca ya tiene abierto un pop-up store en el Bahía Blanca Plaza Shopping, donde los visitantes pueden conocer su gama de modelos y recibir asesoramiento personalizado por parte del equipo comercial.

En paralelo, avanzan las obras en Alsina 4611, donde funcionará el futuro showroom oficial de BYD en la ciudad. El nuevo espacio contará con un área comercial y servicio de posventa oficial para acompañar a los clientes durante toda su experiencia con la marca.

La propuesta de BYD en Bahía Blanca reúne vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables de diferentes segmentos, desde compactos urbanos y SUV hasta sedanes y pick-ups. El line-up está integrado por BYD Dolphin Mini, reconocido como el Auto Más Seguro 2025; BYD Yuan Pro; BYD Atto 2 DM-i; BYD Song Pro DM-i; BYD Seal 5 DM-i; BYD Seal U DM-i y BYD Shark DMO.

A esta gama se suma la BYD Ti7, la nueva SUV premium de la marca, que se lanzó oficialmente el viernes 16 de octubre con un evento en Dok Haras, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. El viernes 23 de octubre, la Ti7 se presentará en la ciudad, en uno de los accesos del Bahía Blanca Plaza Shopping, donde el público podrá conocer el nuevo vehículo durante todo el fin de semana.

Además, durante esos días, Hu Motors realizará un Test Drive Day, una jornada para que los interesados puedan vivir la experiencia de manejar un BYD.

Quienes quieran conocer la propuesta, recibir asesoramiento comercial o agendar una prueba de manejo pueden acercarse al stand BYD del Bahía Blanca Plaza Shopping. También pueden comunicarse al 291 404-1841, seguir las novedades en Instagram a través de @byd.bahiablanca o ingresar en www.bydbahia.com.ar.

Una nueva etapa para Grupo GRP

La llegada de BYD coincide con un proceso de reestructuración societaria del grupo. Una vez concluido, la conducción quedará en manos de las familias Parizia y Gallego, directores fundadores que integran GRP desde sus inicios y continúan al frente del proyecto.

"BYD es una marca que cambia la forma de moverse, y traerla a Bahía Blanca y zona es un paso más de un proyecto que sigue creciendo y evolucionando de manera continua. Como grupo seguimos transformándonos con los mismos equipos, los mismos valores y las mismas ganas de apostar a la ciudad y a la región", señaló Gustavo Gallego, vicepresidente del Grupo.

Con más de 30 años de trayectoria, Grupo GRP desarrolla su actividad en Bahía Blanca, Necochea, Viedma, Tandil y Tres Arroyos, contando con experiencia en la comercialización y posventa de automóviles y motocicletas. La incorporación de BYD suma a su presencia regional una propuesta de vehículos de nuevas energías, respaldada por la tecnología y los estándares globales de la compañía.