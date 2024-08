El Gobierno volvió a defender la gestión de Caputo

El Gobierno volvió a defender la gestión de Luis Caputo al frente del ministerio de Economía, alegando que la baja de reservas “no preocupa” porque se trata de “algo absolutamente circunstancial”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el objetivo es “tratar de absorber los pesos de la economía”.

“Por supuesto que el ángulo es absolutamente distinto y contrario a lo que se hacía antes, durante el gobierno del expresidente (Alberto) Fernández. En ese momento el ministerio de Economía o el Banco Central intervenían en virtud de controlar el dólar, en una economía absolutamente regulada, híper encepada. Lo que se hacía era un torniquete más para apretar ese cruel cepo en el que estábamos todos atados a la falta de libertad en términos cambiarios. El objetivo era controlar el valor del dólar”, planteó el portavoz.

Y sentenció, en esa línea: “Acá pasa absolutamente lo contrario. Lo que estamos haciendo es controlar la cantidad de pesos de la economía, tratar de absorberlos. El plan monetario es de no emisión y que la base monetaria no tenga ningún tipo de ampliación con el paso del tiempo. No estamos controlando el valor del dólar, sino garantizando que no haya pesos adicionales en la economía. Es algo fundamental de nuestra política monetaria”.

Las declaraciones de Adorni se dan en un contexto en que el dólar blue y los financieros bajaron en julio, pero las reservas del BCRA cerraron con saldo negativo. En la última jornada del séptimo mes del año, el organismo vendió US$64 millones.

Con información de TN