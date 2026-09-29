El Tiempo
Se espera un miércoles fresco y con cielo parcialmente nublado
La jornada se presentará estable, con baja probabilidad de precipitaciones y viento del sector sur.
Bahía Blanca tendrá este miércoles una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 15°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se prevén lluvias y las condiciones se mantendrán estables durante todo el día.
Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 10°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sudoeste con intensidades de entre 23 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja.
Por la mañana, el termómetro marcará alrededor de 7°C, con cielo mayormente nublado y viento del sur de entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde se alcanzará la máxima prevista de 15°C, mientras que durante la noche la temperatura descenderá nuevamente hasta los 12°C.
En Sierra de la Ventana, el miércoles comenzará más frío, con una mínima de 3°C y una máxima de 15°C. El cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias durante el día, aunque hacia la noche existe una posibilidad de chaparrones de entre 10 y 40%.
En Monte Hermoso se espera un panorama similar al de Bahía Blanca, con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 7°C y 15°C, viento del sur y sin probabilidad significativa de precipitaciones.
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