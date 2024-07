La llave de la Copa América: así quedaron los cuartos de final

De los 16 participantes en la Copa América 2024, ya solamente quedan ocho. El sábado, la Selección Argentina se había quedado con holgura con el Grupo A, mientras que Canadá había dado la sorpresa al eliminar a Chile y Perú. Un día más tarde, Venezuela no se quiso quedar atrás: con un 3-0 sobre Jamaica, la Vinotinto cerró con puntaje ideal el Grupo B. Y, como Ecuador y México no pasaron del cero, la Tri se metió entre los ocho mejores. El lunes, Uruguay cerró su faena en la Zona C también con 9 sobre 9 tras el 1-0 ante Estados Unidos, la selección local que fue eliminada ya que segundo terminó Panamá (3-1 a Bolivia). Y este martes, Brasil se convirtió en el último clasificado al empatar 1-1 ante Colombia, que ya estaba adentro. De esta manera, quedaron definidos todos los clasificados y ya quedó armado el cuadro.

Copa América: los cruces de cuartos, semi y la final

Cruce 1: Argentina (1A) vs. Ecuador (2B)

Cruce 2: Venezuela (1B) vs. Canadá (2A)

Cruce 3: Uruguay (1C) vs. Brasil (2D)

Cruce 4: Colombia (1D) vs. Panamá (2C)

¿Y cómo sería el camino hasta la final? A diferencia de las Copas del Mundo, en la que dos equipos del mismo grupo no se cruzarían hasta la final, en el partido decisivo de la Copa América jugarán uno del Grupo A o B vs. uno del Grupo C o D. Es decir que Uruguay (C), Brasil (D) y Colombia (D) se eliminarán entre sí, en cuartos o en semifinal. Por lo tanto, la Selección Argentina podría enfrentar a la Verdeamarela, la Celeste o al Cafetero únicamente en el último partido del certamen, que se jugará en Miami el 14 de julio.

Fuente: Olé