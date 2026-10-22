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A toda velocidad, un conductor pasó varios semáforos en rojo y dio positivo de cocaína
Tiene 45 años y es de Carhué. La Policía lo interceptó en el Barrio Pacífico. Tránsito realizó un test de drogas y secuestró el vehículo.
Un hombre de 45 años fue interceptado por la Policía luego de protagonizar maniobras peligrosas al volante y cruzar semáforos en rojo. Al ser sometido a un control de drogas, dio positivo en cocaína, por lo que se procedió al secuestro de su automóvil.
El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 18.10, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo que circulaba de manera imprudente en inmediaciones de Vieytes y Rondeau. A partir de la denuncia, dos móviles de la Unidad de Policía de Prevención Local iniciaron un operativo para localizar al conductor, con la colaboración del Centro Único de Monitoreo.
Finalmente, los efectivos interceptaron en Barrio Pacífico un Chevrolet Prisma blanco, conducido por Diego Gonzales, de 45 años, domiciliado en la localidad de Carhué. En el lugar se presentó personal de Control de Tránsito Urbano, que en la esquina de Güemes y Paraná le realizó un test para detectar el consumo de sustancias.
El resultado fue positivo para cocaína, motivo por el cual los inspectores labraron la correspondiente acta de infracción y dispusieron el secuestro del automóvil. Según informaron fuentes policiales, la infracción quedó registrada bajo los artículos 37, 39, 40 y 48 inciso A de la normativa de tránsito. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local
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