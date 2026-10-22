Cambia la modalidad del curso de Educación Vial para obtener la licencia de conducir

El Municipio informó que se modificó temporalmente la modalidad para realizar el curso de Educación Vial destinado a quienes tramitan por primera vez la licencia de conducir, debido a trabajos de actualización de la plataforma de capacitación local.

Desde el Departamento Administrativo de Tránsito explicaron que el campus virtual utilizado hasta el momento se encuentra fuera de servicio, por lo que los aspirantes no pueden acceder a sus contenidos habituales.

Para garantizar la continuidad de la capacitación, los principiantes deberán completar el Curso Nacional de Educación Vial Digital, ofrecido de manera gratuita por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La capacitación se encuentra disponible en el sitio oficial https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv y puede realizarse de manera virtual.

Para acceder, los interesados deberán ingresar a la plataforma, registrarse y completar los contenidos correspondientes al trámite que desean efectuar.

Desde el Municipio aclararon que la realización del curso no reemplaza el examen teórico obligatorio, que los aspirantes deberán rendir y aprobar como parte del procedimiento para obtener la licencia de conducir.

La medida tendrá carácter transitorio mientras se desarrollan las tareas de actualización y adecuación del campus virtual municipal. Por el momento, no se informó una fecha para su restablecimiento.