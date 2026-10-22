Cambios en el Ascenso: vuelve la Promoción y habrá otra chance para los equipos del Federal A

La Asociación del Fútbol Argentino resolvió implementar modificaciones en el sistema de ascensos y descensos para la temporada 2027, entre las que se destaca el regreso de la Promoción después de 15 años, una instancia que permitirá enfrentar a equipos de distintas categorías por un lugar en la división superior.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Comité Ejecutivo encabezada por Claudio Tapia y tendrá impacto en la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C y el Torneo Federal A.

Según informó TyC Sports, la Promoción volverá a disputarse desde la segunda categoría hacia abajo, sin afectar el esquema de ascensos y descensos de la Liga Profesional.

Uno de los cambios más importantes estará en la Primera Nacional, donde los dos últimos equipos de cada zona perderán directamente la categoría.

En tanto, los conjuntos ubicados en el antepenúltimo puesto tendrán una última oportunidad para conservar su lugar mediante una serie de Promoción.

El antepenúltimo entre los clubes directamente afiliados a la AFA deberá enfrentarse con un equipo de la B Metropolitana, mientras que el que ocupe esa posición entre los indirectamente afiliados se medirá con un representante del Federal A.

Esta última modificación resulta especialmente relevante para los clubes del interior, entre ellos Olimpo y Villa Mitre, ya que abrirá una posibilidad adicional de llegar a la Primera Nacional, además de las plazas que se definan mediante el sistema habitual de ascensos.

De esta manera, un equipo del Federal A podrá disputar una serie frente a un conjunto de la segunda división, con el objetivo de conseguir el ascenso, mientras que su rival buscará mantener la categoría.

Por otra parte, tanto la Primera B Metropolitana como la Primera C incorporarán encuentros de Promoción para definir ascensos y descensos, que se sumarán a los movimientos directos entre categorías.

Un sistema que regresa después de 15 años

Las promociones formaron parte del fútbol argentino entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012, cuando se disputaban series de ida y vuelta entre equipos de diferentes divisiones.

En aquel formato, el primer encuentro se jugaba en la cancha del conjunto que pretendía ascender, mientras que la revancha se desarrollaba en el estadio del club que buscaba conservar su lugar.

Además, el equipo de la categoría superior contaba con ventaja deportiva, por lo que un empate en el resultado global le permitía mantener su posición.

Entre los antecedentes más recordados aparecen la victoria de Racing sobre Belgrano en 2008, la permanencia de San Lorenzo frente a Instituto en 2012 y el histórico descenso de River ante el conjunto cordobés en 2011.

Con la decisión adoptada por la AFA, el fútbol argentino recuperará desde 2027 una instancia que por años fue protagonista de algunas de las definiciones más importantes del Ascenso.

Para Olimpo y Villa Mitre, la novedad representa una alternativa adicional en la búsqueda de regresar a la Primera Nacional, aunque todavía resta conocer el reglamento completo, los criterios de clasificación y la modalidad específica de las nuevas series.