Federal A: Olimpo y Villa Mitre juegan el domingo por la Reválida

El Torneo Federal A tendrá este domingo una nueva jornada decisiva para los representantes bahienses, con Olimpo y Villa Mitre iniciando sus respectivas series de octavos de final de la Reválida, que otorga una segunda posibilidad de ascender a la Primera Nacional.

El aurinegro buscará recuperarse del golpe sufrido en Formosa, donde perdió 2 a 0 frente a San Martín y quedó eliminado de la lucha por el primer ascenso.

Ahora, el equipo dirigido por Carlos Mungo deberá cambiar rápidamente el chip y afrontar un nuevo desafío. El domingo, desde las 16, visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay, con arbitraje de Diego Saúl Novelli, de Tandil.

El encuentro se disputará en Entre Ríos y la revancha será una semana después en el Roberto Carminatti. Olimpo tendrá la ventaja de definir como local y contará con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

Por su parte, Villa Mitre recibirá a Douglas Haig de Pergamino, también el domingo a las 16, en El Fortín, con Jonathan Daniel Correa, de Córdoba, como árbitro principal.

El tricolor llega entonado después de eliminar a Costa Brava de General Pico, al que venció 2 a 0 en Bahía Blanca, con un doblete de Tomás Ibarra Martínez, y cerró la serie con un global de 3 a 1.

El conjunto dirigido por Diego Cochas buscará aprovechar la localía para viajar con ventaja a Pergamino, donde se disputará la revancha. En esta llave, Douglas Haig tendrá la ventaja deportiva.

El resto de la Reválida y la final por el primer ascenso

La actividad comenzará el viernes, desde las 22, con Juventud Antoniana-Sol de América de Formosa.

El sábado, a las 15:45, Argentino de Monte Maíz recibirá a Kimberley de Mar del Plata, con arbitraje del bahiense Fernando Omar Marcos.

El domingo se completará la programación con Sportivo Las Parejas-Alvarado (15), Boca Unidos-Gimnasia de Chivilcoy (16) y Sarmiento de La Banda-Atenas de Río Cuarto (16), además de los encuentros de Olimpo y Villa Mitre.

Por otra parte, Cipolletti y San Martín de Formosa disputarán la final por el primer ascenso a la Primera Nacional, el domingo desde las 15, en cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.

El encuentro será dirigido por Matías Ezequiel Billione Carpio.

El ganador conseguirá el primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino, mientras que el perdedor se incorporará a la siguiente instancia de la Reválida.