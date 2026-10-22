La región
Acusó a la pareja de su ex de maltratar a su hijo, lo atacó con un cuchillo y terminó detenido
El episodio ocurrió en Tres Arroyos. El acusado, de 35 años, habría agredido con un arma blanca a la actual pareja de su exmujer, quien debió ser hospitalizado. Tras varios días de investigación, la Policía logró detenerlo.
Un hombre de 35 años fue detenido en Tres Arroyos, acusado de intentar asesinar a la actual pareja de su exmujer durante una violenta discusión ocurrida el pasado 11 de octubre.
El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 15.30, cuando personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos Primera interceptó al sospechoso en Pringles al 100.
Sobre el acusado pesaba una orden de detención emitida el 14 de octubre por el Juzgado de Garantías local, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio. Según informó LU24, el episodio que dio origen a la causa se produjo en una vivienda de avenida la calle Güemes al 1700, donde reside un hombre de 42 años junto a la expareja del detenido.
De acuerdo con la reconstrucción policial, el sospechoso se presentó en el domicilio y empezó a discutir con la víctima, a quien le recriminaba supuestos maltratos hacia su hijo, que es fruto de la relación anterior con la mujer.
La confrontación fue subiendo de tono hasta que el acusado habría atacado al hombre con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad.
Tras la agresión, escapó a bordo de una camioneta y dejó el arma utilizada en el lugar. La víctimam en tanto, tendría que ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal para recibir asistencia médica.
A partir de lo ocurrido, efectivos del Grupo Técnico Operativo iniciaron una investigación que incluyó distintos allanamientos y tareas de recolección de pruebas. Durante los operativos, la Policía secuestró prendas de vestir que el sospechoso habría utilizado durante el ataque y la camioneta en la que presuntamente escapó.
Finalmente, los investigadores lograron localizarlo y concretar su detención. El hombre quedó a disposición de la Justicia, imputado por tentativa de homicidio, con intervención de la UFIJ Nº 6 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
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