Vero Lozano, sobre dos ex GH: “Fue más interesante entrevistar a Furia que a Marcos”

Abordada por un notero de LAM (América, a las 20), el ciclo que conduce Ángel De Brito, Verónica Lozano habló de la entrevista que le hizo en su ciclo Cortar por Lozano (Telefe) a la ex Gran Hermano (Telefe) Juliana “Furia” Scaglione.

Aquella nota despertó gran interés mediático ya que la bahiense no se achicó frente al despliegue de verborragia que suele desplegar Furia en todos lados. Por el contrario, en un momento de tensión, la conductora, que también es psicóloga le hizo notar a la joven: “No te bancás el silencio”.

En la noche de hoy, martes, consultada por LAM respecto de aquella experiencia con la polémica jugadora de Gran Hermano, Lozano comenzó explicando: “Cuando entró, como a mí me gusta blanquear, le dije: ‘Mirá que acá te dimos matraca, hay cosas tuyas que no nos gustaron'”.

“En la charla, en un primer momento, costó entrar, costó que ella se abriera. Pero después, me terminó generando mucha ternura”, añadió.

“Lo que ha pasado con ella en Gran Hermano hace un montón que no pasaba y ni sé si pasó con algún otro participante”, sostuvo Vero. Y admitió: “Es cierto que tenés el condimento de las redes, algo que no estaba en las ediciones de antaño, pero fue un furor. La piba es elegida y es odiada”.

“Pero a ella no le gusta que marquen que la odian. El otro día dijo: ‘Se comieron el pescado podrido de que me odian’…”, destacó el cronista de LAM.

“Sí, es un poco negadora -aceptó Lozano-. Pero en nuestro medio, tenemos mucha gente negadora, así que apuntar contra ella… Me parece que ella está como midiendo la temperatura y viendo qué le pasa con esta exposición. Una piba que era doble de cuerpo y trabajaba en un gimnasio y de repente… Como sociedad tenemos esto también: endiosamos o mandamos a la hoguera a alguien”.

“¿Te gustaría ver a Marcos Ginocchio el día de la final (de Gran Hermano)?”, le preguntaron. “No sé, me parece que no es necesario. Marcos es el ganador del Gran Hermano anterior, pero tiró bomba de humo… Dijo ‘esto es un montón’ y está haciendo campañas (publicitarias), que también es muy respetable. A veces, vos podés desear mucho algo y cuando eso sucede, decís ‘Ah, no esto no, un besito para todos los que me conocen’

Al final de la nota, Lozano planteó: “Quiero se justa : para mí, como entrevistadora, la entrevista con Furia fue mucho más interesante que entrevistarlo a Marcos”.

“Él es un pibe muy callado, muy reservado y entonces, no vas a estar invadiendo un espacio”, explicó. Y sin la menor duda, aseguró: “Televisivamente, fue más rica la entrevista con Furia”.

