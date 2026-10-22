Estrella ganó el duelo de punteros y se afirma en lo más alto de la Liga Bahiense de Oro

La Liga Bahiense de Oro disputó este jueves la décima y penúltima fecha del segundo tramo, con el triunfo de Estrella sobre Napostá por 81 a 64 como uno de los resultados destacados de la jornada.

El conjunto del barrio San Martín se impuso como local en un enfrentamiento clave de la parte alta de la tabla y dio otro paso importante de cara a la definición de la fase regular.

Por su parte, Olimpo derrotó a Pacífico por 89 a 83, mientras que Bahiense del Norte superó a Villa Mitre por 73 a 68.

En otro de los encuentros de la noche, Alem venció como visitante a Liniers por 79 a 78, en el resultado más ajustado de la fecha.

Además, Estudiantes se quedó con el triunfo ante Pueyrredón por 63 a 57 y Barrio Hospital derrotó a Independiente por 90 a 84.

De esta manera, el campeonato ingresará ahora en la última jornada del segundo tramo, que determinará las posiciones definitivas de la fase regular.