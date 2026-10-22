Destacada C
Estrella ganó el duelo de punteros y se afirma en lo más alto de la Liga Bahiense de Oro
Derrotó a Napostá por 81 a 64 en el partido destacado de la décima y penúltima fecha del segundo tramo.
La Liga Bahiense de Oro disputó este jueves la décima y penúltima fecha del segundo tramo, con el triunfo de Estrella sobre Napostá por 81 a 64 como uno de los resultados destacados de la jornada.
El conjunto del barrio San Martín se impuso como local en un enfrentamiento clave de la parte alta de la tabla y dio otro paso importante de cara a la definición de la fase regular.
Por su parte, Olimpo derrotó a Pacífico por 89 a 83, mientras que Bahiense del Norte superó a Villa Mitre por 73 a 68.
En otro de los encuentros de la noche, Alem venció como visitante a Liniers por 79 a 78, en el resultado más ajustado de la fecha.
Además, Estudiantes se quedó con el triunfo ante Pueyrredón por 63 a 57 y Barrio Hospital derrotó a Independiente por 90 a 84.
De esta manera, el campeonato ingresará ahora en la última jornada del segundo tramo, que determinará las posiciones definitivas de la fase regular.
|Pos.
|Equipo
|Récord
|Puntos
|1°
|Estrella
|17-4
|28
|2°
|Napostá
|15-6
|26
|2°
|Bahiense del Norte
|14-7
|26
|4°
|Pueyrredón
|12-9
|24,5
|5°
|Pacífico
|11-10
|24
|5°
|Liniers
|11-10
|24
|7°
|Villa Mitre
|11-10
|23,5
|8°
|L.N. Alem
|9-12
|22,5
|9°
|Olimpo
|8-13
|21,5
|9°
|Estudiantes
|9-12
|21,5
|11°
|Barrio Hospital
|5-16
|19
|12°
|Independiente
|4-17
|18,5
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