Primero, la profesional se refirió a todo lo que dejó Gran Hermano, luego de la última salida. Cabe recordar, tal como contó este medio, Martín Ku fue eliminado y la sorpresa es total adentro y fuera del reality.

No pudo en el voto telefónico contra Nicolás, pero no se fue con las manos vacías. Este lunes se conoció el extenso listado de premios que obtuvo durante su estadía en la casa y despertó envidia entre sus excompañeros.

De igual modo, Ubfal señaló “no puedo creer la gente que quedó en la casa y, sobre todo, los que están afuera”. Eso, en relación con que tanto Martín Ku como Furia se emergían como grandes candidatos.

Tinelli: “No tengo dudas de que hay colegas envidiosos o celosos”

Con humor Marcelo Tinelli habló de su look con pelo rosa que eligió lucir desde que llegó a los Estados Unidos para cubrir la Copa América, charlando con Karina Mazzocco en “A la tarde” donde dijo que “mi pelo puede ser una mezcla de Furia y Chirolita” pero en realidad lo hizo en homenaje a los colores del Inter y, como le dijo a Messi, se lo dejará en todo el Campeonato.

Desde el W de New Jersey donde también paran los familiares de los jugadores de la Selección, Tinelli habló de la cobertura que hace con su primo El Tirri y contó que la gente le pide fotos con el tatuaje que se hizo en la pierna con la imagen de Leo.

Tinelli eligió hablar para aclarar la polémica que desató Marina Calabró cuando dijo en radio Mitre que le habían levantado el programa “Primos de América”.

📺 @cuervotinelli en #ALaTarde por @AmericaTV :

-“hay un ensañamiento conmigo, mucha envidia”

– “al programa lo puse yo al aire y lo bajé también yo!”

– “me corren con que me parezco a @FuriaScaglione y soy el primero en decírmelo”

– “no está bueno que se metan con lo físico” pic.twitter.com/V3GjxNkvZu — Guille Barrios🌈 (@OkGuilleBarrios) June 24, 2024

“Salió en todos lados, y en algunos con saña, “Primos de América” no fue pensado para la tele y cuando vimos que teníamos material decidimos hacer de apuro un programa con lo que teníamos y dijimos hagamos dos programas, en la previa del partido y después del partido y no tuvo buen rating, no tuvo promoción…entonces como no teníamos los derechos y como no nos dejaron entrar al estadio, decidimos no hacer el programa del viernes, yo mismo lo puse y yo mismo lo levanté” explicó Tinelli.

“No tengo dudas que genera envidia o resentimiento cuando uno viaja, pero yo soy una persona que no guarda rencor y nadie lo levantó, yo mismo lo levanté porque no tuvimos material de la cancha, pero sentí mucho ensañamiento”, aclaró el conductor y productor.

“Yo soy el primero que me cargo con el pelo” dijo Tinelli, hablando del color que eligió por estos días.

“No tengo dudas de que haya colegas envidiosos o celosos por hacerle una nota a Messi” agregó “pero lo que dijeron me pareció demasiado, tapa de un diario???, no está bueno eso”.

“Estoy viendo de volver a la pantalla de América con el “Cantando” y tengo otro formato de humor que nos va a llevar más tiempo porque necesita un casting en todo el país. La idea es volver en agosto con unas 20 parejas, lo iba a conducir Jose María Listorti, pero lo haría yo”, finalizó Marcelo no sin dejar de aclarar que sigue de novio con Milett.

Susana Giménez próxima a su debut

Susana Giménez viajó en este domingo a Miami por una línea norteamericana junto a su nieta Lucía Celasco, para instalarse en esa ciudad por unos diez días.

Esta primera semana estará viendo si quedó habitable su casa de Venetian Island, que estaba en arreglos tras un cortocircuito que provocó problemas y cuando llegue la Seleccion Nacional a jugar en la ciudad de La Florida, el sábado 29 de este mes, será la protagonista del programa de Marley, para Telefe, “Por el Mundo en la Copa América”.

Será el debut de este 2024 de Susana Gimenez por la pantalla de Telefe, donde hacia fines de agosto o setiembre, ella volverá a animar su programa semanal.

Tras el encuentro con las autoridades del canal, la preproducción se pondrá en marcha pronto para que Susana estrene con todo, con grandes premios, invitados sorpresa y novedades en juegos y humor.

Quien anticipó que habló con Su para armar la coreo de su primer musical es Marcelo Iripino, quien a pedido de la conductora está craneando lo que será la apertura de este megashow 2024.

