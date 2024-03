“La tarea de Milei es fundir a las provincias”

En su visita a la ciudad para la entrega de escrituras, ambulancias y equipamiento para controlar a empresas portuarias por la contaminación de la ría, el gobernador tuvo duros conceptos sobre las políticas macroeconómicas de la gestión que encabeza Javier Milei. “A nivel de grandes obras de infraestructura estamos trabajando para volver a darle velocidad y cumplir con nuestros compromisos en este marco de dificultad. La tarea del Gobierno nacional es fundir a las provincias. Lo dijeron y empezaron a recortar recursos de manera intempestiva”, expresó Axel Kicillof, quien estuvo acompañado por el intendente Federico Susbielles y los ministros de Trabajo y de Medio Ambiente bonaerense, Juan Martín Mena y Daniela Vilar, respectivamente.

“Desregularon los alimentos, sacaron el observatorio de precios y el ministro llamó a los supermercadistas para decirles ‘ché, loco, cópense y no suban tanto los precios’; en el medio está la gente. Tiene que haber un Estado de regule”, agregó.

En otro orden, remarcó como necesario que el Municipio ejerza control sobre ABSA. “Sabemos de las dificultades, que la temperatura no afloja y que hay un déficit de cañerías de años. Se tomarán las medidas que sea necesario tomar”, dijo.

Consultado sobre la situación del IOMA, advirtió que “está en crisis todo el sistema de salud”. “La política nacional puso a todo el sistema en crisis. Los costos de salud explotaron y nos vinieron a ver clínicas privadas, aún aquellas que no tienen nada que ver con IOMA porque desregularon los mercados de medicamentos y de equipamiento. Hay incrementos del 6000% en drogas que se usan para internaciones en terapia intensiva y eso lo sufren IOMA y las prepagas privadas”, indicó.

Kicillof remarcó que, de una tendencia, es una triste realidad que haya pacientes que, en vez que comprar una caja o blíster del medicamento que debe tomar, adquieren el fármaco por unidad. “Cuando dije que (la política del Gobierno nacional) era criminal, me refería a esto. Los problemas empezaron cuando cambió la política y los remedios se fueron por las nubes”, amplió. Y agregó: “Traje estas 3 ambulancias, que equivale a 600 millones. No es problema de no poner la plata; no somos un gobierno del ajuste, el problema es que no hay plata que alcance. Se hace inviable la prestación de salud porque se fueron a cualquier lado con el valor de los medicamentos”.

Cuenta DNI y aumento de impuestos provinciales

Ante la consulta de La Brújula 24, el gobernador confirmó la continuidad de los descuentos por la aplicación de Cuenta DNI y confirmó la cantidad de bahienses que utilizan el beneficio. “En Bahía hay 190.811 usuarios de Cuenta DNI”, dijo Kicillof, a quien también se le preguntó sobre los incrementos en la tasa del impuesto inmobiliario tanto urbano como rural.

“Nosotros llevamos una propuesta a la Legislatura para los inmobiliarios Rural y Urbano y se discutió en ese ámbito. Desde que asumimos siempre estuvo por debajo de la inflación. Para el Rural, hay 300.000 propietarios que pagan. Para todas esas partidas menos para 2000, el aumento tiene un tope de 200%. Obviamente es mucho, pero venimos de sequía y una declaración de emergencia y de subas siempre por debajo de la inflación”, explicó. “Yo sé que, con el programa económico de Milei, todo es un esfuerzo y lo lamento mucho”, indicó.