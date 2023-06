Se juegan las finales del Apertura del hockey local

Este domingo se jugarán las finales de los play off del Torneo Apertura de Damas y

Caballeros de Primera División de la Asociación Bahiense de Hockey.

En Zona Campeonato, Monte Hermoso recibe desde las 15 horas a Sociedad Sportiva

“A”. Si triunfan las locales, se coronarán campeonas ya que cuentan con la ventaja

deportiva por haberse quedado con la etapa regular; en caso de que la victoria sea de

Las Palomas, ambos se volverán a enfrentar en la final extra el 17 de junio.

De la misma manera se podría definir el certamen de Caballeros, donde se

enfrentarán el domingo a las 19, El Nacional (ganador de la primera fase) y

Universitario. Si gana el Celeste, será campeón; de lo contrario, habrá final extra.

En tanto, en Zona Ascenso, Sociedad Sportiva “B” y Universitario “C” disputarán desde

las 17 hs, la final de los play off, y el ganador chocará en la final extra con Universitario

“B”, que fue el mejor de la etapa regular.

El cronograma completo:

Zona Campeonato

Final: Monte Hermoso vs S. Sportiva A (15 hs)

3° y 4°: Universitario A vs Pacífico A (17 hs)

5° y 6°: El Nacional A vs Independiente (17 hs)

7° y 8°: Argentino vs Villa Mitre (15 hs)

9° y 10° – vuelta: Tiro Federal vs Puerto Belgrano A (15 hs)

Zona Ascenso

Final: S. Sportiva B vs Universitario C (17 hs)

5° y 6° – vuelta: Pacífico B vs Palihue (15 hs)

Triangular 7°, 8° y 9° – Fecha 2: Unión vs Puerto Belgrano B (15 hs)

Fecha libre: Sporting

Caballeros

Final: El Nacional vs Universitario (19 hs)

3° y 4°: Monte Hermoso vs Puerto Belgrano (viernes 2, 21 hs)

Triangular 5°, 6° y 7° – Fecha 2: Pacífico vs Palihue (13 hs)

Libre: Villa Mitre