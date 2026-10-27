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Pringles: detienen a un trabajador rural por robar corderos de un campo vecino
El dueño del establecimiento sorprendió al sospechoso cuando sustraía los animales. Durante un allanamiento, la Policía secuestró carne ovina, cueros de oveja y otros elementos
Un joven de 25 años fue detenido en Coronel Pringles acusado de sustraer corderos de un establecimiento rural ubicado en cercanías de La Virginia. El sospechoso trabajaba en un campo vecino al de la víctima y quedó imputado por el delito de abigeato.
La investigación comenzó el pasado 23 de octubre, cuando un productor agropecuario denunció ante la Policía que había sorprendido a un hombre mientras retiraba animales de su propiedad, situada en el Cuartel V del distrito.
A partir de la denuncia, efectivos de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Pringles iniciaron una serie de averiguaciones que permitieron identificar al presunto responsable, quien se desempeñaba como empleado de un establecimiento cercano.
Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó un allanamiento en el lugar donde residía el sospechoso. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron dos cueros de oveja recientemente faenadas y numerosos cortes de carne ovina que estaban almacenados en una heladera, además de otras piezas que permanecían colgadas en un galpón y en una planta para su oreo.
También secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que, según la investigación, el acusado habría utilizado al momento de cometer el hecho. Finalmente, los efectivos detuvieron a Horacio Ariel Cerdán, de 25 años y oriundo de la provincia de Corrientes, quien quedó a disposición de la Justicia.
La causa se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Nº 7 de Delitos Rurales del Departamento Judicial Bahía Blanca, con intervención de las autoridades judiciales competentes.
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