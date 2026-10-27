Cayó joven con antecedentes: lo investigan por otros robos en un sector de la ciudad

Un joven de 25 años fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Pigüé al 2800, acusado de participar en un robo cometido días atrás. La Policía secuestró un TV perteneciente a la víctima y prendas de vestir que estarían relacionadas con el hecho.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes, alrededor de las 18, por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima, como resultado de una investigación iniciada tras una denuncia presentada el pasado 24 de octubre por un robo en un domicilio de Roberto Arlt al 2000.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a Axel Barroso, de 25 años, y recuperaron un televisor LED que había sido sustraído. También encontraron ropa que, según la investigación policial, coincidiría con la utilizada por el autor al momento de cometer el delito.

Desde la Comisaría Séptima señalaron que el sospechoso cuenta con antecedentes delictivos y se encuentra bajo investigación por su presunta vinculación con otros robos registrados en ese sector de la ciudad.

El acusado quedó a disposición de la UFIJ en turno del Departamento Judicial Bahía Blanca, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa como parte de las pruebas reunidas por los investigadores.