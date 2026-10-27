Vuelve la nubosidad y se va acercando la inestabilidad: la lluvia sería a la noche

Un desmejoramiento paulatino se va a producir hoy en Bahía Blanca y la región, aunque con buenas temperaturas, según lo desmenuzó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"El cielo mayormente cubierto será consecuencia del ambiente de inestabilidad que hará que las condiciones vayan desmejorando con el transcurrir de las horas", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que hacia la noche podrían darse algunas tormentas aisladas, también para toda la zona. El viento será moderado del sector norte y la máxima podría llegar a los 23 grados.

Por último, el profesional anticipó que para este miércoles ya se pronostican lluvias de variada intensidad, con menor amplitud térmica y una rotación de la brisa al cuadrante sudeste, con el sol casi ausente.