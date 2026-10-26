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Liga del Sur femenina: Villa Mitre goleó con cinco tantos de Sol Menéndez Perrone
El tricolor derrotó 5 a 1 a AEC por la 14ª fecha del Torneo Clausura de Primera A.
La Liga del Sur de fútbol femenino disputó la 14ª fecha del Torneo Clausura de Primera A, en una jornada que tuvo como principal protagonista a Sol Menéndez Perrone, autora de los cinco goles de Villa Mitre en la victoria frente a AEC.
El conjunto tricolor se impuso por 5 a 1, con una actuación sobresaliente de su goleadora, quien convirtió todos los tantos de su equipo. Zoe González descontó para AEC.
Por su parte, STMBB derrotó 1 a 0 a La Armonía, con una conquista de Marianela Santana, mientras que Sporting superó por idéntico resultado a Libertad, gracias a un gol de Sofía Mattos.
En el restante encuentro de la máxima categoría, Bella Vista venció 2 a 1 a Tiro Federal. Brisa Aguirre y Mía González marcaron para el conjunto albiverde, mientras que Camila Odriozola anotó para la visita.
Primera B: Liniers y SPIQPYA sacaron ventaja en las semifinales
La actividad del fútbol femenino también incluyó los partidos de ida de las semifinales de Primera B.
Liniers consiguió una importante victoria como visitante al superar 2 a 1 a Rosario Puerto Belgrano, con goles de Paz Cutrín y Giuliana Murano. Juliana Ruiz convirtió para el conjunto puntaltense.
En la otra llave, SPIQPYA derrotó 1 a 0 a San Francisco, gracias a un tanto de Romina Zarza.
De esta manera, Liniers y SPIQPYA afrontarán los encuentros de vuelta con una ventaja mínima en sus respectivas series, que definirán a los finalistas del certamen.
Todos los resultados
Primera A – Clausura, fecha 14
- AEC 1 – Villa Mitre 5.
- La Armonía 0 – STMBB 1.
- Sporting 1 – Libertad 0.
- Bella Vista 2 – Tiro Federal 1.
Primera B – Semifinales de ida
- Rosario Puerto Belgrano 1 – Liniers 2.
- SPIQPYA 1 – San Francisco 0.
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