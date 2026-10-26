Detienen a un hombre acusado de robar una tarjeta de crédito y hacer gastos por más de $2 millones

Un hombre de 40 años quedó detenido la noche de este lunes señalado de haber sustraído una tarjeta de crédito de una vivienda y hacer gastos por más de $2 millones.

Personal de Comisaría Sexta realizó el procedimiento y capturó en la vía pública a Mariano Puccinelli, tras una orden librada por el Juzgado de Garantías Nº 2 a requerimiento de la UFIJ 7.

De acuerdo con la investigación policial, Puccinelli ingresó en un domicilio el pasado 30 de agosto en Plunkett al 1100, de donde sustrajo elementos varios, entre ellos tarjeta de crédito con la que después hizo compras en varios locales céntricos, por un total aproximado de $2,5 millones.

En el allanamiento al domicilio del acusado, realizado el pasado 7 de septiembre, se encontró la tarjeta y documentación de la víctima así como gran parte de los elementos adquiridos con esta.

La policía aseguro que Puccinelli es sospechoso en otros hechos ocurridos en la ciudad bajo mismo modus operandi.