Deportes
Un excampeón anunció que vuelve a subirse a un midget: de quién se trata
Fernando Caputo, campeón de la temporada 2018/19, confirmó que volverá a competir en el próximo Estival.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El midget bahiense recuperará a uno de sus grandes protagonistas. Fernando "Feti" Caputo confirmó su regreso a las pistas para disputar el próximo Campeonato Estival 2026/27, después de haber anunciado su retiro de la actividad durante la temporada 2024/25.
La noticia representa una de las novedades más importantes en la previa de un nuevo certamen, que volverá a reunir a los principales exponentes de la categoría en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana. Se subirá al auto que manejara hasta hace unos meses el retirado y actual presidente del CMS Claudio Roth (chasis Vallejos) y contará con la atención en los motores del taller Saldamando.
Caputo había comunicado su decisión de alejarse de la competición en la recta final del campeonato 2024/25. En abril del año pasado, mientras se desarrollaban los playoffs, su despedida ya aparecía entre las novedades de un torneo que terminaría consagrando nuevamente a Luciano Vallejos.
Sin embargo, el alejamiento no resultó definitivo. A poco más de un año y medio de aquel anuncio, el experimentado piloto decidió volver a ponerse el casco y afrontar una nueva etapa en una categoría en la que supo convertirse en uno de los principales animadores.
El punto más alto de su trayectoria llegó en la temporada 2018/19, cuando conquistó el Campeonato Estival después de una apasionante definición que mantuvo a cinco pilotos con posibilidades de quedarse con el título hasta la última jornada. Aquella consagración lo incorporó a la lista de campeones de una de las competencias más tradicionales del automovilismo regional.
Con una extensa trayectoria y numerosas actuaciones destacadas, el Feti construyó una historia propia dentro del midget. Ahora, con la temporada 2026/27 en el horizonte, se prepara para reencontrarse con la adrenalina del óvalo de Aldea Romana. Su regreso suma un atractivo especial a un campeonato que contará nuevamente con un excampeón dispuesto a ser protagonista.
Liga Bahiense de Plata: esta noche se definen los últimos dos semifinalistas
Golpeó a una mujer en plena calle, las cámaras lo siguieron y terminó detenido
Avanzan las negociaciones para la continuidad de Rocío Marengo en El Nueve
La ciencia aclara dudas sobre el aceite de romero para el crecimiento del pelo
Un excampeón anunció que vuelve a subirse a un midget: de quién se trata
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Escaló un paredón y rompió un vidrio para intentar robar en una casa del macrocentro
-
La región19 horas ago
Investigan si los ladrones de la pañalera de Punta Alta son militares
-
Noticias B16 horas ago
"Un velatorio": la angustia de los trabajadores ante el cierre de la farmacia de OSFA
-
Noticias B13 horas ago
Hospitalizan a una mujer tras un fuerte choque en el barrio Napostá
-
Noticias B19 horas ago
La neurocientífica que trabajó con Gallardo en River dará una charla gratuita en Bahía
-
Noticias B19 horas ago
Aumentan las cuotas de los colegios privados: cuánto se pagará en noviembre y diciembre
-
Noticias B22 horas ago
Profertil y el Municipio dieron un paso clave hacia una inversión de US$1.700 millones
-
Deportes16 horas ago
Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez quedó en el puesto 22