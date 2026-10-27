Un excampeón anunció que vuelve a subirse a un midget: de quién se trata

Por Leandro Grecco

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El midget bahiense recuperará a uno de sus grandes protagonistas. Fernando "Feti" Caputo confirmó su regreso a las pistas para disputar el próximo Campeonato Estival 2026/27, después de haber anunciado su retiro de la actividad durante la temporada 2024/25.

La noticia representa una de las novedades más importantes en la previa de un nuevo certamen, que volverá a reunir a los principales exponentes de la categoría en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana. Se subirá al auto que manejara hasta hace unos meses el retirado y actual presidente del CMS Claudio Roth (chasis Vallejos) y contará con la atención en los motores del taller Saldamando.

Caputo había comunicado su decisión de alejarse de la competición en la recta final del campeonato 2024/25. En abril del año pasado, mientras se desarrollaban los playoffs, su despedida ya aparecía entre las novedades de un torneo que terminaría consagrando nuevamente a Luciano Vallejos.

Sin embargo, el alejamiento no resultó definitivo. A poco más de un año y medio de aquel anuncio, el experimentado piloto decidió volver a ponerse el casco y afrontar una nueva etapa en una categoría en la que supo convertirse en uno de los principales animadores.

El punto más alto de su trayectoria llegó en la temporada 2018/19, cuando conquistó el Campeonato Estival después de una apasionante definición que mantuvo a cinco pilotos con posibilidades de quedarse con el título hasta la última jornada. Aquella consagración lo incorporó a la lista de campeones de una de las competencias más tradicionales del automovilismo regional.

Con una extensa trayectoria y numerosas actuaciones destacadas, el Feti construyó una historia propia dentro del midget. Ahora, con la temporada 2026/27 en el horizonte, se prepara para reencontrarse con la adrenalina del óvalo de Aldea Romana. Su regreso suma un atractivo especial a un campeonato que contará nuevamente con un excampeón dispuesto a ser protagonista.