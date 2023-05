“No sabe, no contesta”: la respuesta de los vecinos de la casa del terror

El móvil de La Brújula 24 se acercó esta mañana a la ciudad de Punta Alta para hablar con vecinos de la llamada “Casa del Terror”, en la que una abuela organizaba los abusos a sus dos nietas menores, causa por la que además fueron detenidos padre, tío y padrino de las pequeñas.

Pero lejos estuvieron de querer dialogar con la prensa. “Uno se sorprende, pero no sabe no contesta. Además, estoy enferma y no escucho las noticias”, le refirió al cronista una de las mujeres que se encontraba en la vereda del domicilio en cuestión.

Y otra, que habita un departamento lindero, agregó: “Ella –por la imputada– vive en el fondo, yo no tenía ninguna relación con ella. La verdad es que no quiero hablar”.

Como se sabe, hoy jueves la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ 14, tomará declaración a los imputados, mientras los investigadores siguen trabajando para conocer la lista de abusadores que pasaban por ese domicilio.

Por el momento no hay datos firmes, pero se cree que fueron decenas. De hecho, con el correr de las horas especialistas van a analizar el teléfono de la mujer con ese objetivo.

Según trascendió, era ella, que ahora se encuentra con arresto domiciliario por su edad –además alegó problemas de salud- la que llevaba la contabilidad y tarifaba los abusos.

Tal como informó La Brújula 24, la abuela se disfrazaba para atemorizar a las nenas, que cuando iniciaron los abusos tenían 6 y 8 años, para luego drogarlas y entregarlas a hombres con los que pactaba citas.

Otro dato macabro al que tuvo acceso esta redacción tiene que ver con la acusación que recae sobre el papá de las criaturas. Según consta en la investigación, el sujeto obligaba a sus hijas a presenciar otros abusos para que “aprendan”. Incluso, las hacían mirar cómo violaban a su mamá, quien había sido previamente drogada hasta quedar inconsciente.