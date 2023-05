“Un caso inédito en el mundo”, destacó Hugo Marietán en La Brújula 24

El psiquiatra Hugo Marietán, reconocido especialista en psicópatas, analizó el impactante caso de la “Casa del Terror” de Punta Alta, donde una abuela, padre, tío y padrino abusaron y prostituyeron a dos menores.

En una entrevista con el periodista Germán Sasso, en el aire de La Brújula 24, Marietán expresó su profundo impacto personal a pesar de su larga experiencia estudiando casos de psicopatía y perversión.

Según el psiquiatra: “Lo primero que hay que decir es que justamente los actos de los psicópatas y perversos son emocionalmente impactantes porque salen de toda regla, de toda norma. Una persona común no puede hacer nunca algo así, ellos van detrás del poder. Acá pasa eso, es el poder de adultos sobre los niños”.

Marietán también destacó la relación entre la perversión y los hechos sexuales, así como el aprovechamiento económico que se presenta en este caso: “La perversión se relaciona siempre con hechos sexuales. Y después está el aprovechamiento económico de esto, que es otro rubro más. Lo que tira abajo la posibilidad de que alguien tenga empatía con este asunto es que se trata de los familiares que abusan de estas niñas”.

El experto señaló la grave lesión psíquica que sufren las víctimas y la dificultad de recuperarse de un trauma tan severo: “Cuando no hay forma de que esas niñas encuentren cierta luz o que alguien los saque de esta aberración brutal que les produjeron los adultos, hablamos de indefensión. Le hacen el peor daño posible. Eso provoca un estrés traumático, una lesión psíquica tan grave que es muy difícil que puedan recuperar la normalidad y el desarrollo común de cualquier chica respecto de la sexualidad y del vínculo con los varones”.

Marietán también enfatizó la rareza y gravedad de este caso en particular: “Es un hecho inédito en el mundo, hay un montón de perversiones, pero una integración de menores tan chiquitas y los familiares directos, no lo recuerdo. La madre que también habría sido víctima no existía ahí, y el padre que fue instigador, yo no creo que haya otro ejemplo así”.

El especialista subrayó la importancia de la intervención de profesionales para ayudar a las víctimas en su proceso de recuperación y el daño que se ha infligido: “Estas chicas están rotas. Por supuesto hay profesionales que harán todo lo posible para que se recuperen dentro de lo posible. Aparte, el desprecio que se les crea a estas niñas con respecto al varón y a todo este sistema de la sexualidad. Es un daño gravísimo el que se ha producido acá. Y después, la aceptación de que la vida es este infierno, porque no hay nadie que te saque de ahí”.

Marietán también criticó la falta de comprensión de la justicia hacia los psicópatas y la gravedad de estas perversiones: “Hay una aberración con respecto a la Justicia, que no entiende que el psicópata es una persona totalmente distinta. No se entiende por qué las tratan con leyes comunes. Creen que han cometido una travesura y tratan de cuidarlos, de protegerlos. A la señora ahora le dan domiciliaria. Es ignorancia brutal de la justicia, es no entender a las perversiones graves como estas”.

Además, el psiquiatra resaltó la necesidad de un enfoque judicial más informado y sensible para abordar casos tan perturbadores y complejos: “Es fundamental que la Justicia entienda la verdadera naturaleza de los psicópatas y perversiones graves. No se puede tratar a estos individuos como si hubieran cometido simples travesuras. Se requiere un nivel de comprensión y conocimiento más profundo para proteger a las víctimas y garantizar que se haga justicia”.