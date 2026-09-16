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La Madrid, Laprida y Daireaux se sumaron al plan de Regionalización de la UIBB: ya son 15 municipios
Los tres distritos firmaron convenios de colaboración con la Unión Industrial de Bahía Blanca. El programa busca articular al sector público y privado para impulsar proyectos productivos y fortalecer las capacidades de los municipios de la región.
General La Madrid, Laprida y Daireaux se incorporaron al plan de Regionalización que impulsa la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), una iniciativa que ya reúne a 15 municipios y apunta a fortalecer la integración productiva del sudoeste bonaerense.
Los acuerdos fueron firmados durante un encuentro realizado en el Palacio Municipal de General La Madrid. Participaron el intendente anfitrión, Martín Randazzo; su par de Laprida, Alfredo Fisher; y el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Daireaux, Walter Martín. Por la UIBB estuvieron el director ejecutivo Ricardo Rabbione y el director del Centro de Estudios Económicos, Martín Goslino.
Con estas incorporaciones, el programa alcanza también a Adolfo Alsina, Saavedra, Villarino, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso y Puan.
El convenio propone desarrollar acciones conjuntas entre los municipios y la entidad empresaria, con asistencia técnica y profesional de la UIBB para proyectos vinculados con producción, empleo, parques industriales y desarrollo económico.
“En este contexto el trabajo y la educación deben unirse para ser parte del desarrollo de pueblos como el nuestro, que tienen un gran potencial y fortalezas”, sostuvo Randazzo durante la firma.
El jefe comunal de General La Madrid también planteó la necesidad de avanzar hacia una integración en la que las distintas localidades puedan participar en condiciones equilibradas y evitar una relación entre ciudades centrales y “socias menores”.
Fisher, por su parte, puso el foco en las dificultades del mercado laboral y en la necesidad de que los municipios trabajen junto al sector privado. “Tenemos que juntarnos, empujar, ver cómo articulamos con el sector privado para sacar fuerza y pelearle a la crisis. Por eso le vamos a meter toda nuestra energía a este convenio”, expresó el intendente de Laprida.
Desde Daireaux, Walter Martín destacó que una de las principales preocupaciones de la comuna es la falta de oportunidades laborales, especialmente entre los jóvenes. El funcionario ocupa actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo del municipio.
“Lo que signifique conectar a nuestras empresas con el mercado es fundamental. Celebramos este puente creado por la Unión Industrial de Bahía Blanca”, señaló.
Integrar a Bahía con la región
Rabbione explicó que uno de los objetivos centrales del proyecto es aprovechar la infraestructura y las capacidades instaladas en Bahía Blanca para generar mayores vínculos con los distritos vecinos. “Vincular el potencial de Bahía Blanca —Puerto, universidades, Polo Petroquímico— con la zona de influencia es parte de este objetivo trazado para superar un manifiesto aislamiento histórico”, afirmó.
El dirigente agregó que la intención es avanzar sobre proyectos comunes entre los distintos municipios: “Estamos tratando de abrazar a la Región y que la Región nos abrace a nosotros”.
Goslino señaló, en tanto, que la UIBB ya comenzó a prestar asistencia técnica a parques industriales de distintos distritos y aseguró que la actual estrategia busca una relación directa entre la entidad empresaria y los gobiernos municipales.
La Unión Industrial de Bahía Blanca se define como una entidad empresaria dedicada a representar y promover el desarrollo industrial de la ciudad y su zona de influencia.
Tras la firma en General La Madrid, Rabbione y Goslino continuaron hacia Laprida, donde recorrieron el Sector Industrial Planificado de ese distrito.
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