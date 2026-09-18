El mensaje de Messi para los deportistas argentinos en los Juegos Suramericanos

Lionel Messi envió un mensaje especial a los atletas que participan de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, y felicitó a quienes ya compitieron durante la primera semana del certamen.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó el capitán argentino en un video difundido por la organización.

El mensaje de Lionel Messi a los participantes de los Juegos Suramericanos, que se están disputando en Santa Fe.



Está en todas. 🇦🇷1️⃣ pic.twitter.com/OZBvEfeZoB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 17, 2026

Messi también tuvo palabras para aquellos deportistas que todavía esperan su turno. “Quiero desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”, agregó.

Desde la cuenta oficial de los Juegos agradecieron el gesto con un breve mensaje: “¡Gracias, capitán!”.

La competencia tiene a Santa Fe como una de sus tres sedes y se extenderá hasta el 26 de septiembre. En la previa del certamen, además, el Concejo Municipal santafesino aprobó que la tradicional Costanera Este pase a llevar el nombre de Lionel Messi, en reconocimiento a su trayectoria.