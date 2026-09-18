Seguinos

Deportes

El mensaje de Messi para los deportistas argentinos en los Juegos Suramericanos

El capitán de la Selección argentina felicitó a quienes ya compitieron y les deseó suerte a los deportistas que todavía esperan su turno en el certamen.

| 🕒 2 mins. de lectura.

Lionel Messi envió un mensaje especial a los atletas que participan de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, y felicitó a quienes ya compitieron durante la primera semana del certamen.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó el capitán argentino en un video difundido por la organización.

Messi también tuvo palabras para aquellos deportistas que todavía esperan su turno. “Quiero desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”, agregó.

Desde la cuenta oficial de los Juegos agradecieron el gesto con un breve mensaje: “¡Gracias, capitán!”.

La competencia tiene a Santa Fe como una de sus tres sedes y se extenderá hasta el 26 de septiembre. En la previa del certamen, además, el Concejo Municipal santafesino aprobó que la tradicional Costanera Este pase a llevar el nombre de Lionel Messi, en reconocimiento a su trayectoria.

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas