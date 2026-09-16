La región
Tragedia en la Ruta 51: un muerto y dos heridos tras un choque entre cuatro camiones
El accidente ocurrió sobre el puente del arroyo Saladillo, entre 25 de Mayo y Saladillo. Entre los involucrados habría conductores oriundos de Villalonga y Coronel Suárez.
Un grave accidente de tránsito que involucró a cuatro camiones dejó como saldo un hombre fallecido y al menos dos conductores heridos en la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 258, sobre el puente del arroyo Saladillo.
El siniestro se produjo en la tarde del martes, en el límite entre los partidos de 25 de Mayo y Saladillo, por circunstancias que son materia de investigación. La víctima fatal fue identificada como Jorge Delgiorgio Basante, de 32 años, quien conducía un camión Renault con acoplado cargado con cereal. El hombre murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.
También estuvieron involucrados un Volkswagen con acoplado conducido por Nicolás Mareco, de 32 años, y otro Renault que transportaba latas de pintura, al mando de Mauricio Muriño, de 27. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Saturnino E. Unzué de 25 de Mayo.
El cuarto vehículo fue un camión Fiat con cisterna que llevaba urea a granel, conducido por Alberto Sotto, de 64 años, quien resultó ileso.
Según la información difundida por medios de la región a partir del parte de la Policía Vial de Chivilcoy, algunos de los involucrados serían oriundos de Villalonga y otro tendría domicilio en Coronel Suárez.
La magnitud del choque provocó además que dos de los transportes cayeran desde el puente y que parte de las cargas quedara esparcida en el sector. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Vial, Defensa Civil y equipos de emergencia de 25 de Mayo y Saladillo.
La causa quedó en manos de la Comisaría de 25 de Mayo, con intervención de la UFI N°3 del Departamento Judicial Mercedes, mientras se realizan las pericias para establecer la mecánica del accidente.
Con información de LU24
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