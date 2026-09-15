Arrojaron cachorros dentro de una bolsa a un arroyo y un vecino los rescató

Un vecino de General La Madrid protagonizó el rescate de varios cachorros que habían sido arrojados dentro de una bolsa a un arroyo de la zona rural.

Según informó Coronel Suárez Post, el hombre, conocido como “Cabeza” Baigorria, circulaba por un puente cuando escuchó el llanto de los animales y decidió acercarse para ver de qué se trataba.

Fue entonces cuando advirtió que los perros se encontraban dentro de una bolsa en el agua. Por fortuna, el envoltorio había quedado trabado entre las piedras y la corriente no llegó a arrastrarlo.

Ante la situación, el vecino descendió hasta el arroyo, sacó a los cachorros y logró ponerlos a resguardo.

Los animales se encontraban con vida y, tras el rescate, comenzó la búsqueda de familias que puedan adoptarlos de manera responsable.

El episodio generó repercusión en redes sociales, tanto por las condiciones en las que fueron abandonados como por la rápida intervención del vecino, que permitió evitar un desenlace fatal.