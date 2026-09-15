Destacada B
Arrojaron cachorros dentro de una bolsa a un arroyo y un vecino los rescató
Fue en La Madrid. Los animales quedaron atrapados entre unas piedras y pudieron ser retirados del agua a tiempo.
Un vecino de General La Madrid protagonizó el rescate de varios cachorros que habían sido arrojados dentro de una bolsa a un arroyo de la zona rural.
Según informó Coronel Suárez Post, el hombre, conocido como “Cabeza” Baigorria, circulaba por un puente cuando escuchó el llanto de los animales y decidió acercarse para ver de qué se trataba.
Fue entonces cuando advirtió que los perros se encontraban dentro de una bolsa en el agua. Por fortuna, el envoltorio había quedado trabado entre las piedras y la corriente no llegó a arrastrarlo.
Ante la situación, el vecino descendió hasta el arroyo, sacó a los cachorros y logró ponerlos a resguardo.
Los animales se encontraban con vida y, tras el rescate, comenzó la búsqueda de familias que puedan adoptarlos de manera responsable.
El episodio generó repercusión en redes sociales, tanto por las condiciones en las que fueron abandonados como por la rápida intervención del vecino, que permitió evitar un desenlace fatal.
Arrojaron cachorros dentro de una bolsa a un arroyo y un vecino los rescató
El Municipio inauguró un espacio tecnológico para docentes y estudiantes
Malvinas: el Gobierno prepara más denuncias contra petroleras
Insólito: un exarquero de Villa Mitre debutó como delantero en el Federal A
EEUU reconoció por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
Investigan la muerte de un camionero de 26 años
-
Noticias B20 horas ago
Todo preparado en Villa Bordeu para una nueva edición de la tradicional Exposición Rural
-
Noticias B7 horas ago
Hallan restos del "juego de la copa" en el predio del Museo de Stroeder
-
Noticias A5 horas ago
Villa Muñiz: robó una botella de whisky, escapó bebiéndola y terminó detenido
-
La región23 horas ago
Ya tiene fecha el juicio contra el exconcejal de Tornquist acusado de abusar de menores
-
Noticias B8 horas ago
El Gobierno define feriados y asuetos por la visita del papa León XIV
-
Destacada B3 horas ago
Condenan a "La Pili" por extorsionar a hombres con fotos íntimas
-
Noticias B16 horas ago
La UNS alcanzó puntaje casi perfecto en una evaluación nacional de transparencia