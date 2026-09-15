"Mi hijo no es un monstruo": habló la madre del acusado por la muerte de Cristian Lucero

Después del reclamo de la familia de Cristian Matías Lucero, quien murió atropellado en noviembre del año pasado en Vista Alegre, habló Gabriela, madre de Franco Andrés Lembo, el hombre detenido y acusado por el hecho.

En diálogo en Bahía Hoy con La Brújula 24, Gabriela dijo que decidió romper el silencio después de diez meses y aseguró que su hijo “no es un monstruo”. También negó que haya existido intención de provocar la muerte de Lucero.

“Mi hijo realmente no tuvo intención de producir este fallecimiento”, sostuvo, al plantear una versión distinta a la relatada por la familia de la víctima.

Según Gabriela, Franco no fue a buscar el auto para embestir a Lucero, sino que ya había llegado al lugar en el vehículo porque trabajaba como Uber. Contó que había terminado un viaje cerca de las 21:25, pasó por la casa de su pareja y luego fue a un comercio habitual de la zona a comprar milanesas.

La mujer afirmó que en la vereda había dos hombres tomando cerveza y que, de acuerdo con su versión, comenzaron a intimidar a su hijo y a la mujer que atendía el comercio. “Mi hijo no fue a buscar el auto. Llegó con el auto porque estaba trabajando”, remarcó.

También negó que ya esté cerrado un juicio abreviado. “Todavía no hay nada hablado de un juicio abreviado”, dijo, y señaló que el abogado defensor, Maximiliano de Mira, continúa trabajando en la causa.

Gabriela sostuvo que su hijo intentó retirarse del lugar y que fue increpado cuando estaba dentro del auto. Según su relato, Lembo hizo una cuadra y media marcha atrás para escapar y luego, al intentar salir hacia adelante, terminó embistiendo a Lucero. “Mi hijo no frena. Es verdad. Mi hijo así lo atropelló”, reconoció.

Sin embargo, insistió en que no hubo una decisión previa de atacarlo. “Mi hijo no hizo nada de lo que están diciendo que hizo”, afirmó, y agregó que pretende que la causa llegue a un juicio tradicional para que se escuchen los testigos.

Sobre el resultado positivo de cocaína que se mencionó tras la detención, Gabriela negó que su hijo tuviera un problema de adicciones y dijo que, según ella, esa noche no estaba alcoholizado ni drogado.

La madre del acusado también se refirió al dolor de la familia Lucero. Reconoció que no se acercó al domicilio de los allegados de la víctima, aunque dijo entender el sufrimiento por la pérdida. “No puedo creer que una persona que trabajaba, que era buena persona, haya tenido que pasar esta situación”, expresó.

A la vez, planteó que buscaba dar “la otra parte” de la historia. “Necesitaba que la sociedad también sepa la otra parte de esto. Mi hijo no es un monstruo”, insistió.

En otro tramo de la entrevista, Gabriela afirmó que su hijo volvió al lugar luego de que un testigo le avisara que Lucero había quedado tirado en el piso. También sostuvo que el recorrido previo habría sido detectado por el sistema de monitoreo urbano.

“No compramos juicios abreviados. No compramos jueces. No compramos abogados”, señaló, y pidió que el proceso avance “como corresponde, con la dignidad que lleva”.

El testimonio de Gabriela se conoció después de que Alejandra, hermana de Cristian Lucero, rechazara un posible juicio abreviado y considerara insuficiente una pena de ocho años. “Para nosotros ocho años no es justo”, había dicho la familiar de la víctima.

“Para nosotros 8 años es muy poco. A mi hermano no lo tenemos más y lo único que podemos usar por mi hermano en este momento es justicia. Si esa persona mató a nuestro hermano, esa persona tiene que pagar”, sostuvo.