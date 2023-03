La indignación de Guido Pella por los insultos: “Es un papelón”

Guido Pella (581º del mundo) venció a Juan Pablo Varillas (88º) en la primera ronda del Masters 1000 de Miami. El compromiso, entre dos conocidos, se convirtió en una especie de clásico y atrapó a los espectadores que, con cánticos argentinos y peruanos, hicieron de este un partido especial.

Sin embargo la efervescencia de algunos simpatizantes se fue de control cuando transcurría el segundo parcial y el bahiense se quejó enérgicamente ante el juez de silla después recibir insultos por parte de los fanáticos de su adversario.

Una vez concluido el compromiso, el albiceleste habló y se descargó: “En todos lados hay gente así, es una vergüenza. Primero porque con Juampi (Varillas) nos une una gran amistad, entrenamos y viajamos mucho juntos. Que haya personas que te insulten de esta manera me parece un papelón”.

En la misma línea, esbozó una crítica aún mayor para el umpire y los organizadores: “Me enojé porque estoy seguro que si yo fuera un jugador importante para ellos lo hubieran sacado en el primer game y conmigo se tardaron un set y medio. Son cosas del tenis pero ya estoy grande para guardármelas y basta. Cuando me jode algo lo digo porque sino estamos siempre en la misma, cerró”.

Pella, ex 20º del mundo, no ganaba un partido en Miami desde 2017 y superó el debut después de tres caídas consecutivas. En cuanto a su juego, se mostró contento y dijo que cada partido es empezar de cero. “El segundo y tercer set fueron muy buenos de principio a fin. Me siento cada vez mejor, hoy fue una muestra de que puedo seguir luchando”, sostuvo.

Fuente. ESPN