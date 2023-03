“Te inventa cosas para despedirte sin causa”, dijo la empleada que denuncia a Schivndt

“Me cuesta mucho todavía hablar, soy la que filma”. La frase le corresponde a Jeanette. Ella grabó a Enrique Schivndt días atrás, cuando maltrataba a su hijo en el geriátrico de su propiedad, lo cual fue desmentido por el propio ahora ex candidato a Intendente por la UCR.

En contacto con La Brújula 24, la mujer comentó que “ellos –por Schivndt y su esposa– te tratan de sancionar sin justificar, siempre acusándote. Lo hacen para poder despedirte sin causa, te inventan que trataste mal a un abuelo o que te robaste algo del geriátrico, así después te echan y no te pagan nada”.

“A mi hijo le hicieron una sanción que está muy mal redactada. Aparte mi hijo venía reclamando parte de su sueldo del principio del mes de febrero, a mi tampoco me ha pagado”, indicó.

Y describió el momento exacto en que se realizó esa filmación. “Como yo sabía que ellos maltratan a la gente, fui atrás y le dije antes a mi hijo que no se encerrara. Él me hizo una señal de que tenía el celular en el bolsillo e incluso grabó un audio. Yo me puse al costado para filmar lo que le decía, porque sabía que lo iba a maltratar y para escuchar bien me acerqué más. Ahí fue donde ellos me vieron y él se ofuscó. Se abalanzó sobre mí, me pegó en la mano y me tiró el celular al suelo”.

“Pero eso no se ve en las cámaras que ellos presentan del geriátrico. Él me lo quería quitar, entonces yo lo apreté fuerte para que no me lo saque y se ve que mi hijo nos separó. Me dio tanta impotencia, tanta bronca, que también quería pegarle. Para no hacerlo, le pegué a un vidrio y por eso me lastimé la mano, porque no quería que me acusara. Según ellos, son amigos de políticos, de Gay, del comisario principal de Bahía, tienen un montón de juicios laborales y se ríen de nosotros cuando llegan telegramas”.

“Llevo más de 13 años trabajando ahí, otras compañeras han pasado por cosas así. La dueña le ha pegado a una empleada y ella se la devolvió. Esto no es la primera vez que pasa, pero nadie habla. No se dónde ponerme para que mi hijo no me vea llorar, tengo mucha bronca, yo necesito mi sueldo para poder pagar mis cuentas”, sintetizó.

El video: