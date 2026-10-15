Deportes
Liga del Sur: se viene una fecha clave con un duelo directo por el descenso
La Armonía y San Francisco, igualados en la zona baja de la tabla general, se enfrentarán el sábado. Sporting también buscará sumar, mientras que Olimpo defenderá la punta del Promocional.
La Liga del Sur disputará desde este sábado la 12ª fecha del Torneo Clausura, con ocho encuentros repartidos entre el fin de semana y el lunes, y especial atención en la pelea por la permanencia en el Oficial.
Uno de los partidos más importantes será el que protagonizarán La Armonía y San Francisco, el sábado desde las 16. Ambos llegan con 28 puntos en la tabla acumulada, la misma cantidad que Sporting, en una lucha cada vez más ajustada por evitar el descenso directo y la promoción.
El rojinegro de Punta Alta, que viene de conseguir un triunfo importante ante Bella Vista, recibirá el domingo a Libertad, también desde las 16 y sin público visitante.
Por su parte, el líder del Clausura, Huracán, que suma 17 unidades, visitará el sábado a Liniers, mientras que Villa Mitre y Bella Vista cerrarán la programación del Oficial el lunes, desde las 16.
Olimpo defiende la punta del Promocional
En el ascenso, Olimpo buscará consolidarse como líder del Clausura cuando reciba a Pacífico de Cabildo, el sábado desde las 11 en el Roberto Carminatti.
El aurinegro tiene 24 puntos y aventaja por cuatro a Rosario Puerto Belgrano, que afrontará una visita exigente frente a Comercial, desde las 16 y sin hinchas visitantes.
A la misma hora, Tiro Federal recibirá a Sansinena, mientras que Dublin será local ante Pacífico de Bahía Blanca.
La pelea por la tabla acumulada también promete emociones: Rosario y Tiro Federal comparten el primer lugar con 46 puntos, apenas uno por encima de Comercial.
Posiciones del Oficial
Torneo Clausura
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|17
|2°
|San Francisco
|15
|2°
|Sporting
|15
|2°
|Villa Mitre
|15
|5°
|Bella Vista
|14
|5°
|La Armonía
|14
|7°
|Libertad
|11
|8°
|Liniers
|9
Tabla acumulada
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Huracán
|43
|2°
|Bella Vista
|39
|3°
|Villa Mitre
|34
|4°
|Liniers
|32
|5°
|Libertad
|29
|6°
|San Francisco
|28
|6°
|La Armonía
|28
|6°
|Sporting
|28
Posiciones del Promocional
Torneo Clausura
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Olimpo
|24
|2°
|Rosario
|20
|3°
|Tiro Federal
|19
|4°
|Comercial
|18
|5°
|Pacífico de Bahía
|12
|6°
|Sansinena
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|9
|8°
|Dublin
|4
Tabla acumulada
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Rosario
|46
|1°
|Tiro Federal
|46
|3°
|Comercial
|45
|4°
|Olimpo
|40
|5°
|Sansinena
|32
|6°
|Dublin
|21
|7°
|Pacífico de Bahía
|20
|8°
|Pacífico de Cabildo
|17
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