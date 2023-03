Pella ya tiene día y rival para debutar en Indian Wells

Guido Pella vuelve a la acción en el circuito de tenis en los Estados Unidos.

El bahiense, que viene de jugar en los ATP de Córdoba y Buenos Aires, dirá presente en Indian Wells gracias al ranking protegido por haber sufrido una lesión.

El tenista de la ciudad, actual 739 del mundo, enfrentará este miércoles en el juego inaugural al siempre difícil brasileño Thiago Monteiro, 78 en el ranking.

El resto de los argentinos

El porteño Diego Schwartzman (38 en el ranking mundial ATP) se medirá ante el rosarino Federico Coria (64).

Además el platense Tomás Etcheverry (61), quien perdió el domingo último la definición del certamen chileno ante el local Nicolás Jarry, tendrá un riesgoso estreno ante el británico Andy Murray (55).

En tanto, el cordobés de Bell Ville, Pedro Cachín (66), se cruzará en el debut con el georgiano Nikoloz Basilashvili (118).

Por último, el porteño Francisco Cerúndolo (32) y el bonaerense Sebastián Báez (35), ambos preclasificados, sortearán la primera ronda y debutarán recién en la segunda.

El torneo otorgará premios por más de 10 millones de dólares y tiene como favoritos al español Carlos Alcaraz (2) y el griego Stéfanos Tsitsipas (3).

Cabe destacar que Novak Djokovic, al igual que sucedió la pasada temporada, no podrá disputar el Masters 1000 de Indian Wells que se juega del 8 al 19 de marzo, porque no recibió la exención que necesitaba para entrar a los Estados Unidos al no estar vacunado contra el coronavirus.

Fuente: La Brújula 24 / San Juan 8