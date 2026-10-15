Regional Amateur: Huracán jugará el domingo por la noche ante Independiente

Huracán de Ingeniero White buscará este domingo dar un nuevo paso en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Independiente de San Cayetano por la revancha de la segunda ronda de la Región Pampeana Sur.

El encuentro comenzará a las 19:30 en el estadio Bruno Lentini y será dirigido por Danilo Ariel Viola, de Viedma, acompañado por Rodrigo Moreno, Luciano Tolosa y Agustín Linares, todos de la misma ciudad.

El Globo llega con ventaja después de imponerse 2 a 1 como visitante en el partido de ida, disputado el domingo pasado.

En aquella oportunidad, el conjunto whitense comenzó en desventaja por el gol de Nahuel Arce, a los 5 minutos del primer tiempo. Sin embargo, reaccionó antes del descanso y consiguió el empate a los 43, por intermedio de Lautaro Cerato.

En el complemento, Iván Agudiak apareció a los 37 minutos para marcar el 2 a 1 definitivo y darle a Huracán una victoria clave de cara a la revancha.

Con ese resultado, el equipo de Ingeniero White avanzará a la tercera ronda con un triunfo o un empate, mientras que Independiente estará obligado a ganar para tener posibilidades de revertir la serie.