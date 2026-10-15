Deportes
Regional Amateur: Huracán jugará el domingo por la noche ante Independiente
El Globo jugará el domingo, desde las 19:30, en el Bruno Lentini de Ingeniero White. Llega con una victoria 2 a 1 conseguida en San Cayetano.
Huracán de Ingeniero White buscará este domingo dar un nuevo paso en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Independiente de San Cayetano por la revancha de la segunda ronda de la Región Pampeana Sur.
El encuentro comenzará a las 19:30 en el estadio Bruno Lentini y será dirigido por Danilo Ariel Viola, de Viedma, acompañado por Rodrigo Moreno, Luciano Tolosa y Agustín Linares, todos de la misma ciudad.
El Globo llega con ventaja después de imponerse 2 a 1 como visitante en el partido de ida, disputado el domingo pasado.
En aquella oportunidad, el conjunto whitense comenzó en desventaja por el gol de Nahuel Arce, a los 5 minutos del primer tiempo. Sin embargo, reaccionó antes del descanso y consiguió el empate a los 43, por intermedio de Lautaro Cerato.
En el complemento, Iván Agudiak apareció a los 37 minutos para marcar el 2 a 1 definitivo y darle a Huracán una victoria clave de cara a la revancha.
Con ese resultado, el equipo de Ingeniero White avanzará a la tercera ronda con un triunfo o un empate, mientras que Independiente estará obligado a ganar para tener posibilidades de revertir la serie.
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