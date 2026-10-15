Noche histórica para el básquet bahiense: Unión Bahía debuta en la Liga Nacional ante Boca

El básquetbol bahiense vivirá este jueves una noche histórica con el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina, la máxima categoría del país.

El estreno será nada menos que ante Boca, desde las 20:30, en el estadio José Martínez de Villa Mitre.

Será la primera vez que un equipo de la ciudad participe en la elite nacional femenina. El proyecto nació de la unión deportiva entre 9 de Julio y Bahiense del Norte, con el objetivo de potenciar la disciplina y abrir nuevas oportunidades para las jugadoras locales. El plantel es dirigido por Julián Turcato y combina jóvenes talentos de ambos clubes con jugadoras de mayor experiencia.

Enfrente estará un Boca que llega con aspiraciones de protagonismo y que debutó con una contundente victoria ante Vélez por 95 a 72. El conjunto xeneize es dirigido por el exbasquetbolista y campeón olímpico Gabriel Fernández.

Las entradas se venderán en el estadio, con valores de $15.000 la general para adultos y $8.000 para menores de hasta 12 años. Las plateas costarán $25.000 y $18.000, respectivamente.

La agenda de Unión Bahía continuará este viernes, cuando reciba a Peñarol desde las 21, esta vez en el estadio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte.