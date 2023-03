“Quieren arruinar mi carrera política, son mala gente”

Enrique Carlos Schivndt dijo enfáticamente que “quieren arruinar mi carrera política”.

Tiene que ver con el escándalo que difundió Bahía Indiscreta y lo tiene de protagonista. Cabe recordar que este medio dio a conocer un video en donde se lo ve supuestamente maltratando a un empleado del coqueto geriátrico del que es propietario.

Primero, el histórico funcionario de la gestión de Jaime Linares, que quería pelear por el sillón de Bordeu, relató en contacto con el periodista Germán Sasso, en La Brújula 24, que “yo no desprecio a nadie, ellos fueron empleados nuestros durante más de 10 años. Nahuel –aparece en la filmación– nos reclamaba por una diferencia salarial de dos días, mi señora me dijo que la liquidación que manda el estudio estaba bien y que no había ningún problema”.

“Ese día él se fue de su lugar de trabajo. Al siguiente, mi esposa lo quería sancionar porque era un mal ejemplo para el resto de los empleados. Yo fui a recomendarle que no podía hacer eso, que el trabajo es fundamental en la Argentina. Y la madre, atrás, me empezó a filmar. Por eso me sentí molesto, salí y le dije que no podía hacerlo”, recordó.

Y dijo que la actitud de los trabajadores fue “tremendamente violenta”. “Ahí sale el hijo y me empuja, ella pega un golpe de puño al vidrio, él rompe 5 puertas y un ventilador, salvaje. Es un delito penal, ya hicimos la denuncia”.

Más del descargo de Schivndt en La Brújula 24

“Yo no agredí en ningún momento a nadie. Ayer le pedí a mi abogado que desde el punto de vista judicial se pida una pericia a ese video porque estoy convencido que muchas de las cosas son mentiras. Ella empezó a filmar cuando estaba su hijo adentro, creo que le agregaron cosas que son incorrectas”.

“Él estaba en observación porque le gritaba a nuestros abuelos, era gritón, y los abuelos son como nuestra familia. Yo creo que ella, cuando vio que no había otro remedio, lo único que le quedó es intentar perjudicarme porque estoy en carrera política, creo que esa fue la intención. No son buena gente”.

“Los videos están, la residencia tiene cámaras por todos lados, yo jamás le pegué a nadie. Fue una acción incorrecta sacarle el teléfono, lo reconozco, pero le pedí tres veces que no filmara, es un atrevimiento que no corresponde. Ante el no cambio de actitud uno se pone nervioso”.

“Es todo una fábula, un invento de estas personas. Esto lo comento ahora, pero la semana pasada, creo que martes o miércoles, llamé al presidente de nuestro Comité para decirle que lamentablemente no sería candidato porque Universidad Siglo XXI amplió nuestras responsabilidades en la región. Tenemos en 10 provincias argentinas nuestras instituciones y tengo que empezar a viajar y dar seminarios, tengo que dejar porque no puedo hacer las dos cosas”.