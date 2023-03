Estados Unidos le negó el ingreso a Djokovic por no estar vacunado

Se terminó la novela. Novak Djokovic, al igual que sucedió la pasada temporada, no podrá disputar el Masters 1000 de Indian Wells que se juega del 8 al 19 de marzo, porque no recibió la exención que necesitaba para entrar a los Estados Unidos al no estar vacunado contra el coronavirus.

El balcánico solicitó un pedido especial para poder entrar al país, debido a que Estados Unidos todavía no levantó su política contra el coronavirus. El serbio es el único tenista dentro del top 100 que se resiste a la vacuna. Por este motivo, ya se perdió un total de cinco torneos en suelo norteamericano: Indian Wells 2022, Miami, Cincinnati 2022, US Open 2022 y ahora otra vez Indian Wells 2023.

Djokovic formalizó su baja en el torneo, en el que será reemplazado por el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Por las restricciones de Estados Unidos de ingreso al país, al no estar vacunado contra el COVID, el serbio Novak Djokovic no podrá jugar el torneo de Indian Wells.

Fuente: TN