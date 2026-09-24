El Tiempo
Se anticipa un viernes templado y ventoso en Bahía
La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 21°C.
Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada templada, sin precipitaciones y con viento intenso por momentos, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 14°C. El viento soplará del oeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrán ubicarse entre 42 y 50 km/h.
Por la mañana se espera una mejora en las condiciones del cielo, que estará parcialmente nublado. El termómetro marcará alrededor de 15°C y el viento rotará al sudoeste, manteniendo velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
La tarde será el período más cálido de la jornada, con una máxima de 21°C y cielo parcialmente nublado. El viento volverá a soplar desde el oeste y aumentará su intensidad, con velocidades sostenidas de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.
Hacia la noche volverá a aumentar la nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 16°C. El viento será del sudoeste, entre 13 y 22 km/h, aunque todavía podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante todo el viernes.
En Monte Hermoso se prevén condiciones prácticamente similares, con mínima de 14°C, máxima de 21°C, ausencia de lluvias y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h. En Sierra de la Ventana, en tanto, la mañana comenzará más fría, con una mínima de 10°C, aunque por la tarde también se alcanzarán los 21°C; el cielo estará entre parcial y mayormente nublado y las ráfagas igualmente podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.
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