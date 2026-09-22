Fin de semana cargado de fútbol en Bahía: Liga del Sur, Federal A y una final por el descenso

Bahía Blanca tendrá un fin de semana cargado de fútbol, con actividad de Liga del Sur, Federal A y una final por el descenso que también se jugará en la ciudad.

La agenda comenzará el viernes 25 de septiembre, a las 19, con un partido fuerte del Oficial: Huracán-Sporting, en cancha del Globo y sin público visitante.

La continuidad será el sábado, con varios encuentros desde las 15:30. Por la Primera A, Libertad recibirá a San Francisco, en un duelo importante para la tabla acumulada y la pelea por la permanencia.

Ese mismo día, por el Promocional, jugarán Tiro Federal-Olimpo, en el Onofre Pirrone; Comercial-Sansinena, en Ingeniero White y a puertas cerradas; y Dublin-Pacífico de Cabildo, en cancha del Rojo.

El domingo también tendrá agenda completa. Desde las 11, en cancha de Villa Mitre, se disputará la final por el descenso del Federal A entre Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y Sol de Mayo de Viedma.

A las 15:30, Liniers recibirá a Bella Vista en el Dr. Alejandro Pérez, mientras que Pacífico de Bahía Blanca será local ante Rosario Puerto Belgrano, en un encuentro que se jugará a puertas cerradas.

También el domingo, desde las 15:30, Olimpo comenzará su camino en los playoffs del Federal A. El Aurinegro recibirá a Gimnasia de Chivilcoy en el Roberto Carminatti, por la ida de los cuartos de final de la Fase Campeonato.

La programación se cerrará el lunes 28, a las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín, por la Primera División A de la Liga del Sur.

La agenda completa

Viernes 25 de septiembre

19:00: Huracán-Sporting, en el Bruno Lentini, sin visitantes.

Sábado 26 de septiembre

15:30: Libertad-San Francisco, en Villa Rosas.

15:30: Tiro Federal-Olimpo, en el Onofre Pirrone.

15:30: Comercial-Sansinena, en Ingeniero White, a puertas cerradas.

15:30: Dublin-Pacífico de Cabildo, en el barrio San Martín.

Domingo 27 de septiembre

11:00: Círculo Otamendi-Sol de Mayo de Viedma, en cancha de Villa Mitre, final por el descenso del Federal A.

15:30: Liniers-Bella Vista, en el Doctor Alejandro Pérez.

15:30: Pacífico de Bahía-Rosario, en el Adolfo Pirola, a puertas cerradas.

15:30: Olimpo-Gimnasia de Chivilcoy, en el Roberto Carminatti, por el Federal A.

Lunes 28 de septiembre