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Fin de semana cargado de fútbol en Bahía: Liga del Sur, Federal A y una final por el descenso
Habrá partidos desde el viernes hasta el lunes, con cruces clave en el torneo local y el debut de Olimpo en los playoffs del Federal A.
Bahía Blanca tendrá un fin de semana cargado de fútbol, con actividad de Liga del Sur, Federal A y una final por el descenso que también se jugará en la ciudad.
La agenda comenzará el viernes 25 de septiembre, a las 19, con un partido fuerte del Oficial: Huracán-Sporting, en cancha del Globo y sin público visitante.
La continuidad será el sábado, con varios encuentros desde las 15:30. Por la Primera A, Libertad recibirá a San Francisco, en un duelo importante para la tabla acumulada y la pelea por la permanencia.
Ese mismo día, por el Promocional, jugarán Tiro Federal-Olimpo, en el Onofre Pirrone; Comercial-Sansinena, en Ingeniero White y a puertas cerradas; y Dublin-Pacífico de Cabildo, en cancha del Rojo.
El domingo también tendrá agenda completa. Desde las 11, en cancha de Villa Mitre, se disputará la final por el descenso del Federal A entre Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y Sol de Mayo de Viedma.
A las 15:30, Liniers recibirá a Bella Vista en el Dr. Alejandro Pérez, mientras que Pacífico de Bahía Blanca será local ante Rosario Puerto Belgrano, en un encuentro que se jugará a puertas cerradas.
También el domingo, desde las 15:30, Olimpo comenzará su camino en los playoffs del Federal A. El Aurinegro recibirá a Gimnasia de Chivilcoy en el Roberto Carminatti, por la ida de los cuartos de final de la Fase Campeonato.
La programación se cerrará el lunes 28, a las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín, por la Primera División A de la Liga del Sur.
La agenda completa
Viernes 25 de septiembre
- 19:00: Huracán-Sporting, en el Bruno Lentini, sin visitantes.
Sábado 26 de septiembre
- 15:30: Libertad-San Francisco, en Villa Rosas.
- 15:30: Tiro Federal-Olimpo, en el Onofre Pirrone.
- 15:30: Comercial-Sansinena, en Ingeniero White, a puertas cerradas.
- 15:30: Dublin-Pacífico de Cabildo, en el barrio San Martín.
Domingo 27 de septiembre
- 11:00: Círculo Otamendi-Sol de Mayo de Viedma, en cancha de Villa Mitre, final por el descenso del Federal A.
- 15:30: Liniers-Bella Vista, en el Doctor Alejandro Pérez.
- 15:30: Pacífico de Bahía-Rosario, en el Adolfo Pirola, a puertas cerradas.
- 15:30: Olimpo-Gimnasia de Chivilcoy, en el Roberto Carminatti, por el Federal A.
Lunes 28 de septiembre
- 15:30: Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín.
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