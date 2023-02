La angustia en Gran Hermano por “Caramelo” y el susto de Nicolás Repetto

Llega un nuevo capítulo de la periodista Laura Ubfal, con todo sobre el mundo del espectáculo.

Angustia en la Casa: Caramelo cayó a la pileta

En una noche con invitados, picada y demás, bastó un minuto para que el travieso cachorro de la Casa de “Gran Hermano”, Caramelo, tuviera un accidente.

Mientras todos charlaban, quedó la puerta abierta y fue Camila la que lo vio y lo rescató inmediatamente cuando el perrito logró pasar la red y llegar a la pileta.

El tema no pasó a mayores y todos se ocuparon de secarlo y cuidarlo y se lo vio dormir tranquilo en la noche, pero el susto fue grande.

“Me muero si le pasa algo” dijo Romina, quien adoptó el cachorro para su familia y en esos momentos estaba atendiendo a los invitados.

Como se sabe basta un segundo para que pase una tragedia, pero por suerte no pasó nada.

Ahora los chicos de la Casa tendrán que dar claras instrucciones a todos los familiares sobre las reglas de la Casa, el cuidado de todos los elementos y, sobre todo, de los cachorros. En esta mañana, temprano, Caramelo se vio en perfectas condiciones junto a la Tora en el jardín.

La noche de mayor emoción de “Gran Hermano”

Uno a uno fueron entrando los familiares de los seis participantes que quedan en la Casa de “Gran Hermano” y no alcanzó el llanto, los gritos ni la emoción en una Gala muy especial.

Primero entró la hermana de Marcos, Valentina, que vive en Francia con su pareja y quien no veía a su hermano hace un año. No se podían soltar tras un largo abrazo.

Después entró Flor, la gemela de Camila y fue un escándalo de alegría el encuentro de las dos hermanas.

Después entró la mamá de “la Tora”, Gladys, de 62 años, que lo primero que dijo es que no quiere que la enfoquen en el baño.

En cuarto lugar entró Fabián, el sobrino de Romina, que esperaba a sus hijas, pero se puso feliz al encontrarse con alguien muy querido de su familia.

Después llegó Camila, la hermana mayor por parte de madre, de Julieta. Iba a entrar su mamá, pero a último momento desistió.

La alegría de Julieta al ver a su hermana Camila en la casa de #GranHermano 😍



Y finalmente entró a la Casa el familiar de Nacho, Rodolfo Castañares, actor y peluquero, para acompañar a su hijo.

Como les explicó Santiago del Moro van a estar unos dias, van a competir, “los van a apuntalar en este último trayecto por unos dias”.

También les dijo que “no se expongan” trayendo información del afuera, que sean cuidadosos con las preguntas porque puede haber sanciones por parte de “Gran Hermano”.

Nico Repetto alerta por un incendio en Punta del Este

Punta del Este se sorprendió y se puso en alerta por un incendio nada menos que en “La Susana”, un conocidísimo parador y restó uruguayo.

Al parecer el incendio comenzó en la cocina del restaurante y se expandió por todo el lugar llegando a la terraza Pavilion Vik donde había mucho turismo, en un parador construido integramente en madera.

Por suerte no hubo heridos, pero evacuaron toda la zona y el fuego recién se pudo extinguir a las 20 horas.

El tema despertó la inquietud de los vecinos, pensando que el incendio podía afectar sus viviendas y entre ellos se acercó Nicolás Repetto, que vive a metros de “La Susana”.

Repetto viene de un verano agitado, porque a comienzos de enero sufrió un robo justamente en su casa esteña cuando le llevaron su caja de seguridad. Ahora, por suerte, todo fue sólo un gran susto.

