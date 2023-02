Emma tiene que operarse en La Plata y su familia necesita ayuda

Emma tiene poco más de 3 años y debe operarse del corazón en la ciudad de La Plata. Sus papás están viendo por todos los medios cómo pueden hacer para juntar algo de dinero para solventar sus gastos en la capital de la provincia. El tiempo apremia.

Florencia, su mamá, habló con el móvil de LA BRÚJULA 24 y explicó que está haciendo alfajores para vender a sus vecinos en el barrio Noroeste. “Me llamaron porque tienen que operarla de un soplo. Salió todo tan rápido que tendría que estar viajando el 2 de marzo y luego hacer la recuperación de la nena allá”.

“A los tres meses le detectaron eso, fue antes de la pandemia. Fui en diciembre a La Plata, la controlamos y me dijeron que me iban a dar una fecha. La operación es a corazón abierto. Tendría que haber ido el 11 de febrero, pero no cuento con dinero”, remarcó.

“Obra social no tenemos, el papá hace changas y yo cuido a mis 4 hijos. Por eso hicimos esta campaña. Estoy publicando en Facebook para juntar lo que pueda y hago alfajores para vender en Noroeste, porque no tengo movilidad”.

El número de contacto para poder ayudar a Ema y su familia es 2915-056897. Viven en calle Richieri 1050. También se puede contactar vía Facebook al Flor.santi.nahi.

“Todo lo que puedan colaborar a nosotros nos sirve”, sintetizó Florencia en contacto con este medio.