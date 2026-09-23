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Ventoso y con ascenso de las temperaturas: así estará este miércoles en Bahía
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad lo informó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24.
Una jornada un tanto desapacible aunque con más que buenas perspectivas se prevé para las próximas horas, según recalcó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"El viento se sentirá mucho más, aunque lo más se dio durante la madrugada, a lo que se le debe sumar la presencia de una mayor nubosidad", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la humedad vendrá acompañada de algo de inestabilidad, aunque sin posibilidades de lluvia, con una máxima que podría llegar hasta los 21 grados.
Por último, el profesional anticipó que el jueves se pronostica que la tendencia del termómetro sea la misma, con otro nuevo salto en los registros, ya sin las ráfagas fuertes del norte.
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