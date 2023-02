Crimen en Villa Mitre: La mamá de “Tony” Ruíz confirmó que tuvo que irse de Bahía

Casi una semana después del crimen en Villa Mitre, los ecos de aquel hecho aún siguen resonando. Por el hecho ocurrido el viernes por la noche que se cobró la vida de Gastón Ortega hay un detenido y la Justicia dictó una medida para evitar que tres barras puedan acercarse a inmediaciones del club.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Marisa (mamá de Tony Ruiz, arrestado y liberado luego por falta de pruebas en su contra) sostuvo que “nos tuvimos que ir de mi casa por este problema, nos tiraron tiros, le prendieron fuego el auto a mi nuera. Entiendo al hermano y la mamá de la persona fallecida, pero nosotros no tuvimos la culpa”.

“Nos fuimos de Bahía. Esto no es de ahora, es de hace rato. Tengo denuncias porque este chico Jonathan no tenía que acercase a mi casa. A fines de diciembre nos dispararon el frente de mi casa, adelante de la Policía me dijo que me iba a matar. Sé que mi hijo es uno de los líderes de la barra, pero soy una persona de trabajo, mi marido tiene una discapacidad y los vecinos nos avisaron que cuando se va la Policía se escuchan los tiros”, manifestó la mujer, en la charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió que “con mi hijo no he hablado, no quiero comunicarme con nadie, solo con mi hija. Sé quién es mi hijo (Tony), pero es una persona grande y sabe lo que hace. Fueron a la gomería y le pegaron al empleado que no tenía nada que ver. Nadie se imagina lo que estamos pasando. Ellos eran super amigos, inclusive mi hijo andaba siempre con él, no sé qué pasó, pero luego amenazó con matar a mi hijo y le pasé todo lo que sé a la Policía”.

“No soy la que aparece en el video que está circulando donde se ve a una mujer con una cuchilla, en ese momento estaba trabajando. En ese episodio se produjo un conflicto y mi nuera le sacó la cuchilla a uno de los Ortega. Qué le voy a dar de comer a mi nieto de cinco años, mi marido era el sereno de la gomería a la noche y no tenemos nada que ver. Mi hija hizo su casa trabajando”, recalcó, en otro segmento de la entrevista radial.

En tal sentido, reiteró que “Tony es gomero, no sé más de la vida y como todos ha protagonizado alguna pelea, si él trabajara para la Policía, a su hermana no le habrían prendido fuego la casa. No sé lo que es tener un arma, a mi si me vienen a atacar no tengo un revolver para defenderme mientras ellos andan a los tiros. Viví toda la vida en Villa Rosario, sé que a mi hijo le tenían miedo en el barrio y hoy tiene mucha bronca”.

“Yo hablo por mi y mi familia, no entiendo por qué nos atacan. Entiendo el dolor de la mamá de Gastón Ortega, la conozco porque vivía muy cerca de su casa”, finalizó Marisa.