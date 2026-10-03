Bajan los patentamientos y aumentan las transferencias de autos en Bahía

El patentamiento de autos nuevos en Bahía Blanca registró una caída de 17% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que las transferencias de dominio (traspasos) aumentaron 9,8% en el mismo período, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa).

Las cifras oficiales muestran que entre enero y septiembre se patentaron 3.442 autos en la ciudad, frente a las 4.145 unidades registradas durante el mismo período de 2025. En cambio, los traspasos totalizaron 12.966 operaciones, por encima de las 11.807 contabilizadas un año antes.

El contraste entre ambas variables sugiere que el mercado de usados en la ciudad sostuvo mayor dinamismo que el de unidades cero kilómetro durante 2026, aunque en septiembre los dos segmentos quedaron por debajo de los niveles del mismo mes del año pasado.

En el noveno mes del año se patentaron 405 autos en Bahía Blanca, una caída interanual de 20,7% respecto a las 511 unidades de septiembre de 2025. Las transferencias, en tanto, sumaron 1.495, una baja de 8,4% frente a las 1.632 operaciones registradas un año antes.

La comparación con agosto muestra una recuperación en ambos casos. Los patentamientos aumentaron 12,8% respecto a las 359 unidades del mes anterior, mientras que los traspasos crecieron 14,3% frente a las 1.308 operaciones de agosto.

El comportamiento mes a mes de los cero kilómetro fue irregular: después del máximo de enero (521 unidades), el patentamiento cayó en febrero y repuntó en marzo, para luego retroceder hasta mayo (329, el piso del año). Desde entonces alternó subas y bajas, aunque los incrementos de agosto y septiembre llevaron el último registro al segundo nivel más alto de 2026.