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Villa Mitre hizo historia: ganó y jugará la Fase Final del Torneo Federal
El Tricolor venció 2 a 1 a San José en El Fortín, cerró la serie 5-4 en el global y se metió entre los mejores equipos del país.
Villa Mitre consiguió un triunfo histórico para el fútbol femenino de Bahía Blanca. En El Fortín, derrotó 2 a 1 a San José, se quedó con la Región Sur del Torneo Federal y sacó pasaje a la Fase Final del certamen organizado por el Consejo Federal.
La serie terminó 5 a 4 en el global, luego de una definición muy ajustada que tuvo al Tricolor como protagonista hasta el final.
El partido no comenzó de la mejor manera para las dirigidas por Manuel Pierrestegui, ya que San José se puso en ventaja en el inicio del encuentro y obligó a Villa Mitre a remar desde atrás.
Sin embargo, el equipo bahiense reaccionó a tiempo y logró dar vuelta la historia con los goles de Jessica Mella y Morena Bouven, que desataron el festejo en El Fortín.
Con esta victoria, Villa Mitre se adueñó de la Región Sur y avanzó a la etapa que reunirá a los mejores equipos del país.
El logro marca un paso enorme para el fútbol femenino tricolor y también para la ciudad, que tendrá representación en la Fase Final del Torneo Federal.
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