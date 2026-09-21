El sueño sigue, pero por caminos distintos: Olimpo y Villa Mitre tienen rivales

Olimpo y Villa Mitre ya conocen su futuro inmediato en el Torneo Federal A, después de disputarse la última fecha de la segunda fase.

El Aurinegro quedó entre los ocho clasificados a los cuartos de final de la Fase Campeonato, por lo que seguirá en carrera por el primer ascenso a la Primera Nacional. Su rival será Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

La serie se jugará a partidos de ida y vuelta, con fechas previstas para el domingo 27 de septiembre y el domingo 4 de octubre. En esta instancia, los cuatro ganadores pasarán a semifinales, mientras que los perdedores caerán a la Reválida.

El cruce de Olimpo quedó ubicado en la misma llave que San Martín de Formosa-Atenas de Río Cuarto. Es decir que, si supera a Gimnasia de Chivilcoy, el equipo bahiense enfrentará al ganador de esa serie en la siguiente fase.

Los otros cruces por el primer ascenso serán Alvarado de Mar del Plata-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Cipolletti-Sol de América de Formosa.

Además, Olimpo aparece entre los 10 clasificados del Federal A a la Copa Argentina 2027, junto a San Martín de Formosa, Gimnasia de Chivilcoy, Sol de América, Defensores de Belgrano, Douglas Haig, Alvarado, Cipolletti, Atenas y Kimberley.

Villa Mitre, en cambio, deberá seguir por la Reválida, camino que otorga la posibilidad de pelear por el segundo ascenso. El Tricolor enfrentará a Costa Brava de General Pico en la segunda etapa.

Esa instancia también será a doble partido y está programada para los domingos 11 y 18 de octubre. Participarán 24 equipos: 10 clasificados de la primera etapa, 10 provenientes de la segunda fase y los 4 perdedores de los cuartos de final del primer ascenso.

En la Reválida, los doce ganadores avanzarán a la tercera etapa. En caso de igualdad en puntos y diferencia de gol, clasificará el equipo mejor ubicado en la tabla de ordenamiento general.

De esta manera, los dos equipos bahienses siguen en carrera, aunque por caminos distintos. Olimpo tendrá la chance más directa, con el primer ascenso como objetivo inmediato. Villa Mitre deberá recorrer un camino más largo en la Reválida, pero todavía mantiene viva la posibilidad de pelear por llegar a la Primera Nacional.