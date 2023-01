Como “Relatos salvajes”: denunció que un vecino le rompió la camioneta a fierrazos

Fabián Meschini es un vecino bahiense que viene de sufrir un hecho de extrema violencia durante la estadía con su familia en la vecina localidad de Monte Hermoso. Como “Relatos salvajes”. Esta tarde, en diálogo con La Brújula 24, dio cuenta de lo sucedido el pasado sábado en calle Fosatti 435, mientras con su mujer, hijos y amigos de éstos –todos menores de edad- bajaron a la playa luego de estacionar la camioneta a pocos metros de la municipalidad montehermoseña. “Cuando volvemos veo un loco rompiendo la camioneta con una valla que no sé de dónde la sacó”, comenzó el relato Meschini en la charla con “Nunca es tarde”.

El incidente cobró la mayor cuota de dramatismo cuando, según el relato del bahiense, el atacante ingresó en la casa donde vive y, al salir totalmente fuera de sí, lo hizo con un arma blanca en mano.

“Me empezó a correr con una cuchilla. Se llama Martiniano Ustares, estuvo en cana y está procesado penalmente. No me explico cómo este tipo está suelto y vive a 30 metros de mí casa. Arreglar la camioneta me sale 2 millones de pesos. ¿Quién se hace cargo de lo que me está pasando? ¿Quién me protege? Este tipo tiene que estar en cana. ‘Nadie va a estacionar en el frente de mi casa’, gritaba y no es que estaba borracho o drogado ni nada. Que alguien me explique porqué ese tipo está preso. De hecho, me lo crucé hoy a la mañana”, explicó Meschini.

El caso ya está siendo investigado por la justicia y al atacante se le dictó una orden de restricción que estaría incumpliendo.