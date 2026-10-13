Escándalo en el ascenso: Lamolina anuló un penal porque los de All Boys le mostraron un video

Nicolás Lamolina, un árbitro que habitualmente suele ser designado para dirigir en Primera División, generó un escándalo tremendo durante el partido entre All Boys y Godoy Cruz, en Floresta, por la Primera Nacional. Ocurrió al final del segundo tiempo. Hubo una infracción de Zafarana, del Albo, sobre Rodríguez, del Tomba, claramente afuera del área, pero sancionó penal.

Los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico del equipo local se le fueron encima. Uno de los futbolistas del Albo y Héctor Capurro, un exdirigente del club, le mostraron un teléfono celular para que tomara conciencia de que había cometido una equivocación muy grave.

Al principio, el referí se sostuvo en su postura. Pero después cambió el fallo y anunció que reanudaba con tiro libre. Entonces, fueron a reclamarle todos los mendocinos, incluso algunos suplentes e integrantes del cuertpo técnico que se metieron dentro de la cancha. ¿Qué argumentó Nicolás? Que el juez asistente le había dicho que el foul fue afuera del área. Poco creíble porque eso lo dijo mucho después de que se le mostraron los dos móviles.

Pasaron 26 minutos exactos desde el foul hasta la ejecución del tiro libre, que remató Rossi. El arquero Strumia alcanzó a rechazar, le quedó a Viera y le dio desviado. Por lo tanto, el partido siguió 0 a 0, que fue el resultado final. En el medio de tanto lío, el pito echó al DT Nardozza y a Zafarana por protestar.

Al final del partido, los jugadores de Godoy Cruz volvieron a protestar. "Tenés que morir con lo que viste", fue una de las frases con la que le reprocharon.

Dentro de la tremenda confusión que se generó es importante señalar qué determina el reglamento: la única ayuda tecnológica validada por la FIFA es la del VAR, no puede buscar asistencia en el teléfono móvil. No solo de uno de los cuerpos técnicos, ni siquiera si se lo muestra un cuarto árbitro. La Dirección Nacional de Arbitraje, que conduce Federico Beligoy, solo tiene un camino para recorrer: suspender al referí. ¿Qué lo puede salvar? Que le crean que cambió el fallo inicial por aviso del juez asistente.

Este fue un horror de Lamolina. Una equivocación anterior había sido con otro penal que le había dado a Godoy Cruz, por una mano inexistente de Purita. Fue muy evidente que no había visto bien y se dejó llevar por el reclamo de los jugadores de Godoy Cruz. Pero el Tomba falló el remate (Pino al travesaño).

Quizás ese error inicial influyó en que después aceptara cambiar su postura inicial.

Fuente: Olé