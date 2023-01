“Si no lo frenaban los cables, el árbol me partía la casa al medio”

Durante la tarde del martes, tal como informó La Brújula 24, hubo un fuerte temporal de viento derribó que árboles y ramas en varios sectores de la ciudad.

Uno de los incidentes ocurrió en el Barrio Pampa Central con un eucalipto de grandes dimensiones que obstaculizó la circulación por unas tres horas y afectó una vivienda.

Las imágenes que llegaron en ese momento eran más que elocuentes:

Esta mañana, el móvil del programa “Bahía Hoy” dialogó con Belisario, propietario de ese inmueble. “A las 17 aproximadamente cayó un árbol para mi casa, no me la partió al medio porque los cables amortiguaron un poco. Suerte que no pasó nadie, ni autos, fue una desgracia con suerte”.

“Además, en la garita siempre hay gente esperando”, contó el hombre con indignación.

Y agregó: “El dueño se presentó hoy y dijo que iba a evaluar los daños. Es un predio privado, acá con los vecinos estuvimos hablando para que aunque sea baje las copas. Los árboles no están bien, se nota que están como enfermos. Son eucaliptos añosos, en un predio privado, pero están muy altos y las raíces también están mal”.

“Yo estaba en mi casa, escuché las explosiones que hicieron los cables. Cayó despacio el árbol justamente por eso, pero sino me la partía”, consideró el damnificado.